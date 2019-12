Marvulli-Columbro in concerto all’auditorium San Rocco di Senigallia Organizza l'associazione culturale Alexandra Maich

Sabato 28 dicembre si terrà l’atteso concerto del Duo composto da Nicola Marvulli al violino e Tiziana Columbro al pianoforte con le musiche di Grieg, Williams, Kreisler e Ravel. L’appuntamento è all’auditorium San Rocco alle ore 21,15.



L’evento è organizzato dall’associazione culturale Alexandra Maich, nata per ricordare la giovane modella e scrittrice senigalliese prematuramente scomparsa il 17 aprile del 2016.

Nicola Marvulli si è diplomato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Pescara nella classe di P. Binchi e si è avvalso dei consigli di numerosi maestri, tra i quali Felice Cusano, Salvatore Accardo, Giulio Rovighi, Sergej Krylov, Sigiswald Kuijken. Dopo il biennio di perfezionamento alla Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida di Cusano, ha conseguito il Master of Arts in Music Performance al Conservatorio di Lugano nella classe di Klaidi Sahatci, risultando vincitore di borse di studio in entrambe le istituzioni. Sempre a Lugano, per Ticino Musica, è stato selezionato come spalla dell’Ensemble Internazionale Opera Studio. Premiato in numerosi concorsi e rassegne, ha debuttato come solista con l’Orchestra Sinfonica di Pescara all’età di 11 anni.

Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, con l’Orchestra di Pommersfelden, l’Orchestra da Camera Colibrì Ensemble e l’Orchestra di Padova e del Veneto. Suona stabilmente con i Solisti Aquilani, con i quali si è esibito nei più importanti teatri italiani: Politeama di Palermo, Carlo Felice di Genova, Sala Verdi e Teatro dal Verme di Milano, Teatro Argentina e Aula magna dell’università La Sapienza di Roma, Quirinale (in diretta televisiva per i festeggiamenti del 2 giugno). In queste manifestazioni ha collaborato con artisti del calibro di Vladimir Ashkenazi, Misha Maisky, Shlomo Mintz e, in un progetto replicato a Lubiana e Bratislava, con John Malkovich. Con il trio Nuove Triospettive, specializzato nell’esecuzione di musica

contemporanea, si è esibito in Svizzera, Argentina e Bolivia.

Tiziana Columbro si è diplomata al Conservatorio di Pescara con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore a soli 17 anni. Sempre con il massimo dei voti, ha completato il Corso triennale di Alto Perfezionamento tenuto da P.Bordoni all’Accademia Musicale Pescarese, proseguendo poi con P. Iannone. Dopo aver concluso anche il biennio specialistico in Musica da Camera con 110 e lode, frequenta attualmente il Master di pianoforte ad indirizzo concertistico all’Universität für Musik und darstellende Kunst (Mdw) di Vienna. Ha partecipato a numerose Masterclass con pianisti di fama internazionale, dai quali ha ottenuto lusinghieri riscontri per le sue spiccate qualità musicali. Si è esibita in diverse sedi italiane per importanti associazioni concertistiche, tra le quali la Società Barattelli de L’Aquila e l’Accademia Filarmonica Romana. Sin da giovanissima si è distinta in concorsi e rassegne nazionali e internazionali risultando vincitrice di primi premi assoluti, borse di studio e concerti premio. Interessata alla musica in ogni suo aspetto, ha conseguito con il massimo di voti e la lode la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, con una tesi sperimentale inerente la ricerca neuroscientifica in ambito musicale.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Prevendita alla libreria Ubik in corso 2 giugno.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 335249489.