US Pallavolo Senigallia, è già una annata da record La società seconda nelle Marche e prima in provincia per numero di tesserate

116 Letture Sport

Già lo scorso anno la Fipav nazionale aveva premiato l’Us Pallavolo Senigallia per il numero di giocatrici tesserate e per quello dei campionati a cui la società del presidente Gabriele Zazzarini era iscritta.



Quest’anno la società nerazzurra ha fatto un ulteriore passo avanti. I dati pubblicati dalla Fipav parlano chiaro: l’Us è la sedicesima società in Italia e la seconda nelle Marche per tesserate nel settore femminile e numero di campionati di categoria e giovanili a cui partecipa.

Nelle Marche soltanto la Virtus Fano (quattordicesima in Italia) è davanti all’Us , mentre la terza marchigiana è una società maceratese (trentaduesima).

Quello che è stato fatto dall’Us negli anni per lo sviluppo della pallavolo nella città di Senigallia e per l’educazione e la crescita delle giovani giocatrici trova ora un importante riscontro nei numeri.

Numeri che non sono soltanto aride cifre, ma che testimoniano la passione, la dedizione e la qualità del lavoro dei dirigenti e dei tecnici che si dedicano anima e corpo ai colori nerazzurri.

Il presidente Zazzarini e il direttore tecnico Paradisi hanno ora dichiarato di puntare in due anni a scalare i primi 10 posti nella classifica nazionale. Per ora, la società – che dedica questo risultato storico a Marco Fratini – ha preannunciato una giornata di grandi festeggiamenti pubblici tutta da organizzare!