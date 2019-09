Cellulare alla guida, controlli straordinari lungo le strade Annunciata una settimana di monitoraggio da parte della Stradale, in tutta Europa

Il network europeo delle Polizie Stradali “Tispol” ha programmato nel periodo dal 16 al 22 settembre 2019 la campagna europea congiunta denominata “Focus on the Road” (Concentrarsi sulla strada), che avrà per oggetto il corretto utilizzo alla guida dei telefoni cellulari, che oggi rappresentano motivo di grave distrazione durante la guida.



Lo scopo della campagna “Focus on the Road” – che riguarderà tutto il territorio europeo ed italiano, Marche comprese – è quello di verificare il corretto utilizzo di determinati apparecchi durante la guida (telefoni cellulari, cuffie sonore).

Per l’intera settimana, chiunque si metterà alla guida sulle direttrici europee sarà pertanto conscio che, in ogni Paese che attraverserà, il corretto utilizzo di apparecchi radiotelefonici durante la guida verrà costantemente monitorato, in particolare sulle arterie autostradali.