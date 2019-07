Allerta gialla per temporale emessa dalla Protezione Civile Marche Grandinata e rami in strada nel pomeriggio di sabato. Allertamento comunque verde per criticità idrogeologica

Messaggio di allertamento emesso dalla Protezione Civile regionale delle Marche alle ore 12 di sabato 26 luglio.



L’allertamento, che per la provincia di Ancona (zona 4 nella foto in allegato) è giallo per temporali e verde per criticità idraulica ed idrogeologica, sarà valido dalle ore 21 di sabato alle ore 24 di domenica 28 luglio.

Il maltempo, dopo una iniziale giornata di Sole, è comparso nel pomeriggio di sabato con un acquazzone su Senigallia e una forte grandinata che ha colpito in particolare l’interno della Valmisa.

A Montignano di Senigallia, intervento dei Vigili del Fuoco per alcuni rami caduti in strada.

In allegato il comunicato emesso dalla Protezione Civile Marche.