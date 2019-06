Senigallia, in arrivo la XXI edizione dello “Sportivo dell’anno” Venerdì 7 giugno al Foro Annonario

166 Letture Cultura e Spettacoli

Torna l’appuntamento con lo “Sportivo dell’anno”: giunta alla sua XXI edizione, la tradizionale manifestazione di chiusura della stagione sportiva senigalliese, organizzata dall’agenzia Nerosubianco con il patrocinio di Comune di Senigallia e il sostegno della Bcc di Pergola e Corinaldo, si svolgerà venerdì 7 giugno al Foro Annonario, con inizio alle ore 21. L’evento è patrocinato anche da Coni Marche, Ussi Marche e Panathlon Club Senigallia.



Ospiti di quest’anno saranno l’ex calciatore Fabrizio Ravanelli e l’allenatore della Lube Volley Ferdinando De Giorgi. Ma, come sempre, i veri protagonisti saranno loro, gli sportivi locali distintisi nel corso dell’ultima stagione. Tra questi mister Massimiliano Guiducci, al quale nel corso della serata sarà assegnato il premio “Sportivo dell’anno” 2019 per aver guidato la Fc Vigor Senigallia alla conquista dell’Eccellenza. Alle sue spalle, rispettivamente al secondo e al terzo posto, si sono invece piazzati Sabrina Moretti, campionessa italiana master tennistavolo, e Michele Marinelli, campione italiano nuoto paralimpico.

Il premio “Sportivo Junior” sarà assegnato a Eugenio Marconi, campione mondiale under 20 di windsurf freestyle, mentre la famiglia Petrolini sarà insignita del premio “Sostenitori dello Sport”. A seguire il premio Speciale della commissione al campione mondiale di vela, che andrà al campione mondiale di vela Alberto Rossi, e il premio Ussi “Adelio Pistelli”, che sarà conferito a Ferdinando De Giorgi.

Infine, menzione per le squadre neopromosse: la già citata Fc Vigor Senigallia, promossa in Eccellenza, le ragazze del Basket 2000, promosse in Serie B, e il Senigallia Calcio a 5, promosso in Serie C2.

“Una kermesse importante e attesa da tutta la città – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – che ogni anno trova occasione di riconoscere meriti allo sport senigalliese e non solo. In particolare sono molto felice del premio speciale assegnato ad Alberto Rossi, un grande campione e un grande uomo, di cui non dimentico la vicinanza e la solidarietà concreta dimostrata nei confronti di Senigallia in occasione dell’alluvione”.

“Per noi è un grande piacere rinnovare il sostegno a questa manifestazione – dice il presidente della Bcc di Pergola e Corinaldo Claudio Rovelli – che rappresenta pienamente i valori della nostra banca”.

“Anche da parte mia – aggiunge il presidente del Panathlon Club di Senigallia Stefano Ripanti – c’è grande soddisfazione per l’adesione data dalla nostra organizzazione a questo evento che raggruppa le eccellenze sportive del territorio”.

“Ventuno edizioni – spiega il presidente della Consulta dello Sport Domenico Ubaldi – fanno di questa manifestazione la più longeva delle Marche, e ciò la dice lunga sulla sua qualità, data anche dalla capacità di mettere insieme i campioni locali con quelli nazionali”.

“I premiati di quest’anno – conclude il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Beccaceci – dimostrano l’importante momento che sta vivendo lo sport senigalliese, con tanti campioni di grande valore anche a livello mondiale, come dimostra il caso del giovane Eugenio Marconi”.

Nel corso della manifestazione si terrà anche un grande spettacolo dal vivo con le esibizioni di ginnastica ritmica a cura della Polisportiva Senigallia e delle squadre scolastiche che hanno partecipato alle Olimpiadi della Danza 2019: quella dell’istituto comprensivo “Marchetti”, vincitrice del campionato italiano delle scuole medie, quella dell’istituto comprensivo “Belardi”, vincitrice del campionato regionale delle scuole medie, quella del liceo “Medi”, vincitrice del campionato italiano delle scuole superiori, e quella del liceo “Perticari”, terza classificata al campionato regionale delle scuole superiori.