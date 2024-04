Lutto a Senigallia per la scomparsa di Massimo Gennaro L'ingegnere si è spento in Oman, dove si trovava da qualche giorno, a 79 anni

Lutto a Senigallia per la scomparsa dell’ingegnere Massimo Gennaro.



Gennaro, ingegnere idraulico, collaborava con “Contratto di fiume” ed era membro del Direttivo dell’associazione Confluenze.

Aveva 79 anni.

La morte è avvenuta per un malore imrovviso mentre si trovava in Oman, dove era arrivato da qualche giorno, nella giornata del 25 aprile la notizia si è sparsa anche a Senigallia, città dove viveva da anni pur essendo originario di Voghera, in Lombardia.