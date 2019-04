Fratelli d’Italia, serie di appuntamenti sul territorio senigalliese Al centro del dibattito temi nazionali e locali

Fratelli d’Italia di Senigallia e delle Valli Misa e Nevola si è riorganizzata e lancia la sua “sfida politica e programmatica” nel territorio locale, provinciale e regionale per mettere in campo idee, azioni e proposte di qualità, ma anche per allargare la base del consenso e della partecipazione di quanti siano interessati e vogliano sostenere il progetto politico, culturale, identitario e sovranista di Giorgia Meloni per l’Italia, per le Marche e per Senigallia.



Il gruppo dirigente di Fratelli d’Italia di Senigallia e delle Valli Misa e Nevola ha già messo in calendario, alcune iniziative, che sono soltanto l’inizio di una lunga serie di appuntamenti finalizzati ad un percorso di crescita, di proposta e, ove necessita, anche di protesta, su temi nazionali e territoriali, che riguardano la città di Senigallia, l’intera provincia di Ancona e la regione Marche.

L’appuntamento, che apre il calendario di iniziative di Fratelli d’Italia, si terrà Domenica 5 maggio con la “1^ Conferenza Programmatica del territorio”, con cui Fratelli d’Italia di Senigallia e delle Valli Misa-Nevola promuovono un forum di idee e di proposte per la crescita del territorio, per l’Italia, la Regione Marche, per Senigallia e l’Europa.

“La Conferenza programmatica è il luogo ideale – dicono i dirigenti locali di FdI Massimo Bello, Davide Da Ros, Claudio Piersimoni e Marcello Liverani – per aprire un serio confronto con tutti su temi di grande attualità politica, culturale e sociale, sia locali che nazionali. La Conferenza aperta a chiunque desideri davvero discutere di politica, di programmi e di idee, concrete e fattibili. Di qui ad un anno, non solo ci saranno appuntamenti importanti, che rinnoveranno le Amministrazioni di importanti città marchigiane, ma ci troveremo di fronte al rinnovo del governo regionale e a qualche novità nazionale. Noi abbiamo la presunzione di voler preparare bene queste scadenze elettorali, coinvolgendo il maggior numero di cittadini, ma anche elaborando proposte di qualità e squadre di candidati preparati e con esperienza. Questo primo Forum o Conferenza programmatica è solo l’inizio.”