Il Giro del Mondo in 80 minuti al Teatro La Fenice Senigallia Appuntamento per sabato 9 marzo

114 Letture Cultura e Spettacoli

Il San Costanzo Show a Senigallia con il nuovo spettacolo Il Giro del Mondo in 80 minuti, in scena sabato 9 marzo alle ore 21.15 al Teatro La Fenice. La compagnia comica più amata delle Marche dedica questo nuovo spettacolo al tema del viaggio.



Vedremo personaggi noti e nuovi in giro per le grandi capitali del mondo, incontreremo gli ultimi superstiti delle tribù incontattate, scopriremo il fascino delle culture del lontano Oriente, sempre più vicino. Usi e costumi, idiomi, danze, cibi e personaggi dai cinque continenti, per un viaggio in ottanta minuti alla scoperta del lato comico del mondo.

In scena Romina Antonelli, Davide Bertulli, Geoffrey Di Bartolomeo, Oscar Genovese, Giovanni Giangiacomi, Massimo Pagnoni, Daniele Santinelli. Regia Oscar Genovese.

Info e biglietteria

Acquisto online su www.sancostanzoshow.com

Prenotazione telefonica tel 328 4173247 (ore 11-19)

Foto, eventi, commenti e curiosità sui nostri canali social: www.facebook.com/SanCostanzoShow/

www.instagram.com/sancostanzoshow/