“Non ci sono dubbi: vogliono riaccendere un inceneritore nelle Marche” Sciapichetti: "è una scelta politica del governo attuale"

“A questo punto non ci sono più dubbi: l’attuale Governo in carica vuole riaccendere un inceneritore nelle Marche.

L’impugnazione della nostra legge non era dovuta, come già precisato anche da qualche insigne costituzionalista di parte governativa, per cui si tratta di una mera scelta politica del Governo giallo-verde. Mi chiedo dove siano finite le tante promesse di tono ambientalista fatte dai grillini in campagna elettorale”.