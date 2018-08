Ventimilarighesottoimari in Giallo: il programma di sabato 25 agosto Alla Rotonda a Mare torna Alessandro Robecchi

Sabato 25 la settima giornata del Festival Ventimilarighesottoimari in Giallo inizierà alle ore 18 al Foro Annonario con la seconda giornata di “VentimilaMostriSoprailMare”, dedicata alle letture per i bambini.

Alle ore 18,30, all’Angolo Giallo di via Cavour, 32, si terrà la presentazione del libro “Come una lama” di Maria Vittoria Pichi. “Un giorno hai una bella stanza in un appartamento luminoso e carino, la condividi con un uomo prezioso che ami e che ti corrisponde.

Hai la laurea in farmacia e hai appena trovato un impiego a tempo indeterminato. Poi di colpo non hai più niente: vieni sbattuta sui giornali e in televisione, le tue cose sequestrate, toccate, indagate, manomesse, perse, rubate”.

Come una lama è il libro che racconta la storia dell’autrice, la farmacista Maria Vittoria Pichi arrestata insieme al compagno per un crimine politico mai commesso nel 1981 e rinchiusa in carcere per cento giorni prima di essere scarcerata e prosciolta. Maria Vittoria Pichi converserà con Anna Mezzina, giornalista del TG Marche, e con Giulia Torbidoni, dell’Associazione Antigone Marche per la tutela e garanzia dei diritti nel sistema penale.

Alle ore 19,15, nella sala conferenze di Palazzetto Baviera, ci sarà la presentazione del libro “Quinto Round” di Gianluca Ales. Nella notte di San Silvestro, per le strade della capitale si è compiuta una strage e la polizia brancola ancora nel buio, nonostante i numerosi arresti effettuati. Ma il commissario Avitabile ha ancora una carta da giocare. Un noir duro e spietato ambientato nelle acque torbide della criminalità romana. Ales converserà con il giornalista e scrittore Andrea Rossini.

Alle ore 21,30, invece, alla Rotonda a Mare, sarà la volta di un altro graditissimo ritorno, quello di Alessandro Robecchi, il quale presenterà “Follia Maggiore”, il quinto episodio della sua fortunatissima e divertente saga che vede protagonista nelle vesti di un improbabile indagatore l’eccentrico autore televisivo milanese Carlo Monterossi. L’autore converserà con la giornalista Rai Maria Francesca Alfonsi.

Tutti gli incontri inseriti nel programma sono ad ingresso gratuito. In caso di maltempo tutti gli incontri programmati nell’Angolo Giallo si svolgeranno presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi.

Si ricorda, inoltre, che nei giorni 24 e 25 agosto, a partire dalle ore 21,30 verranno organizzate delle visite guidate gratuite alla Camera Gialla in via Manni, 27. Prenotazione obbligatoria entro le ore 13 del giorno prima della visita allo 0716629453 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure e-mail circuitomuseale@comune.senigallia.an.it.

Infine, fino al 2 settembre, a Palazzetto Baviera si potrà visitare la mostra “Giallo Jacono” allestita dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare, dedicata al grande illustratore Carlo Jacono, il celebre Uomo del Cerchio, pseudonimo che l’artista si guadagnò con l’originale impaginazione data a molte sue copertine di carattere rosa, poliziesco, fantascientifico e, in particolare, a quelle della collana “il Giallo Mondadori”.

Tra le opere di Jacono figurano anche le prime cento copertine del settimanale di fantascienza Urania e quelle del settimanale di spionaggio Segretissimo. Apertura dal martedì alla domenica, dalle ore 17 alle ore 23 (ingresso libero).