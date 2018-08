Interporto Marche: dopo gli investimenti infrastrutturali, inizia l’attività Firmata l’intesa con DPA per la gestione del piazzale intermodale e dei servizi connessi

È stata definita, da tutti i presenti, “una bella giornata” per l’Interporto Marche, la firma odierna del contratto che consentirà alla società DPA di gestire il piazzale intermodale e i servizi connessi con la modalità di affitto “rent to buy” (acquisto dopo un periodo di locazione) per un valore complessivo di 4,5 milioni di euro.

L’intesa è stata siglata da Federica Massei(presidente Cda Interporto) e da Claudio Fammilume, presidente DPA, società nata dalla partnership tra DP Logistica e Agenzia marittima Amatori, presso la struttura di Jesi.