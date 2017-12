“Terremoto grave emergenza per le Marche, e c’è chi lo usa per fini elettorali” L'assessore Sciapichetti contro il centrodestra e Arcale, di cui denuncia ancora una volta le inadempienze

Sono mesi che nelle opportune sedi istituzionali e sui giornali denunciamo le inadempienze di Arcale, spesso inascoltati, quasi che le nostre contestazioni fossero un modo per scaricare la responsabilità dei ritardi sulla ditta. Finalmente anche la Protezione Civile Nazionale condivide le preoccupazioni nei confronti di Arcale e questo sicuramente farà sì che non si ripetano ancora episodi come quelli accaduti” dichiara Angelo Sciapichetti, assessore alla Protezione Civile della Regione Marche.