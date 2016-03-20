Collettivo Collegamenti e Asini Bardasci da Senigallia all’Europa Debutto tra Lubiana e Dresda con HAMLET [or F.O.M.O.]. Approderanno a settembre sul palco del Teatro La Fenice

171 Letture Cultura e Spettacoli

La nuova produzione internazionale, sviluppata nell’ambito del progetto europeo TestArt, sarà presentata al prestigioso Mladi Levi Festival di Lubiana e al Zentralwerk di Dresda, per poi approdare il 6 settembre al Teatro La Fenice di Senigallia. Le compagnie hanno presentato il progetto all’Assessore Massimo Bello.

Da Senigallia a Lubiana e Dresda, per tornare infine al Teatro La Fenice: prende il via il percorso internazionale di HAMLET [or F.O.M.O.], nuova creazione di Collettivo Collegamenti e Asini Bardasci, sviluppata nell’ambito di TestArt – Testing New Skills for the Circulation of Innovative Co-Creation Methods in the Performing Arts Sector, progetto di cooperazione cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea e coordinato dal Consorzio Marche Spettacolo. Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire la creazione transnazionale e la circolazione di opere e artisti europei, rafforzando competenze, scambi e capacità di cooperazione del settore culturale e creativo.

TestArt coinvolge complessivamente 15 organizzazioni di Italia, Germania, Slovenia, Serbia e Svezia e raccoglie l’esperienza maturata con TrainArt, percorso europeo realizzato tra il 2019 e il 2022, durante il quale Collettivo Collegamenti aveva ideato e prodotto Play[porto]: una playlist di passeggiate sonore interattive dedicate al porto di Senigallia, successivamente confluite nella pubblicazione Parole Camminate, edita da Ibride Edizioni.

La performance HAMLET [or F.O.M.O.], ideata e diretta da Francesca Berardi, rilegge l’interrogativo shakespeariano «essere o non essere» alla luce della contemporaneità, indagando il rapporto tra identità, scelta ed esitazione in una società che ci chiede di essere costantemente visibili, produttivi e performanti.

La creazione, interpretata da Filippo Mantoni e Filippo Paolasini, con sound design di Federico “Fedo Bobo” Pierferderici e costumi di Stefania Cempini, debutterà il 28 agosto a Lubiana nell’ambito di Mladi Levi, storico festival internazionale dedicato alle performing arts contemporanee, organizzato da Bunker e attivo dal 1998. Il festival rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento della scena indipendente slovena ed europea e un importante luogo di incontro tra artisti, compagnie e nuove pratiche performative.

Il percorso proseguirà il 30 agosto a Dresda, negli spazi di Zentralwerk, centro culturale nato dalla riconversione di un grande complesso industriale e oggi sede di una vasta comunità artistica, con oltre 70 atelier, spazi espositivi, gallerie e palcoscenici dedicati alle arti contemporanee.

Dopo le due tappe europee, la produzione HAMLET [or F.O.M.O.] andrà in scena in prima nazionale il 6 settembre al Teatro La Fenice di Senigallia, all’interno di Collegamenti Festival Multidisciplinare delle Arti, in programma il 5 e 6 settembre.

“Questa iniziativa è la dimostrazione concreta di come la cultura possa diventare uno straordinario strumento di apertura europea, di crescita, di formazione e di costruzione di relazioni tra territori – dichiara Massimo Bello, Assessore alle Politiche europee, Cultura e Politiche educative del Comune di Senigallia –. Considero particolarmente significativo che due realtà artistiche senigalliesi come Collettivo Collegamenti e Asini Bardasci abbiano saputo inserirsi in una rete internazionale così qualificata, portando il nome di Senigallia e la creatività del nostro territorio a Lubiana e a Dresda, prima di riportare questa esperienza a casa, al Teatro La Fenice.

Il valore di TestArt sta proprio nella sua capacità di mettere insieme Paesi, istituzioni, organizzazioni culturali, artisti e professionalità differenti, trasformando la cooperazione europea da principio astratto in un’esperienza concreta di produzione, confronto, formazione e circolazione delle idee. È questa l’Europa che vogliamo: un’Europa che entra nei territori, sostiene i talenti, crea opportunità e costruisce ponti attraverso la cultura.

Al Consorzio Marche Spettacolo, che coordina il progetto, alle organizzazioni e agli artisti coinvolti rivolgo il mio apprezzamento e il mio ringraziamento per aver costruito una partnership capace di generare cultura e nuove occasioni di collaborazione internazionale.

Senigallia vuole essere sempre più una Cittadella europea della Cultura e dei Saperi, una città capace non soltanto di ospitare cultura, ma di produrla, farla circolare e metterla in relazione con l’Europa. Questo progetto rappresenta esattamente questa direzione. È questa la forza della cultura: creare ponti dove altri vedono confini, generare dialogo dove esistono differenze e trasformare le relazioni in nuove opportunità.”

Credits

HAMLET [or F.O.M.O.]

Drammaturgia e regia: Francesca Berardi

Performer: Filippo Mantoni, Filippo Paolasini

Sound designer: Fedo Bobo

Costume designer: Stefania Cempini

Visual: Collettivo Collegamenti

Produzione: Bunker (Slovenia), Collettivo Collegamenti (Italia), Asini Bardasci (Italia)

In partnership con Zentralwerk (Dresda, Germania)

Sviluppato nell’ambito di TESTART – Testing New Skills for the Circulation of Innovative Co-Creation Methods in the Performing Arts Sector, progetto di cooperazione cofinanziato da Europa Creativa e coordinato dal Consorzio Marche Spettacolo.

Prima nazionale

nell’ambito di Collegamenti Festival Multidisciplinare delle Arti

5–6 settembre 2026 | Teatro La Fenice, Senigallia

Maggiori informazioni su collettivocollegamenti.com