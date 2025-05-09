Presentato a Senigallia il primo numero cartaceo della rivista “Rinascita” Maurizio Mangialardi: "Ritorna protagonista nello spazio pubblico un dibattito culturale finalmente di alto livello"

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È stato presentato giovedì 13 agosto a Senigallia con Silvana Amati, Matteo Ricci e Maurizio Mangialardi il primo numero cartaceo della rivista “Rinascita“, alla presenza del direttore Goffredo Bettini.

Aldilà delle appartenenze politiche, tutti dovrebbero essere riconoscenti a Goffredo Bettini, grande amico di Senigallia da sempre, per aver riportato in vita questa storica rivista, ora nella veste di giornale online e trimestrale cartaceo.

Un’operazione editoriale che solo una personalità dello spessore culturale e politica di Goffredo Bettini poteva essere capace di mettere in campo e che va sostenuta con forza, anche e soprattutto attraverso le sottoscrizioni e gli abbonamenti la rivista.

Con “Rinascita” ritorna protagonista nello spazio pubblico un dibattito culturale finalmente di alto livello. Si tratta di una rivista che esprime un determinato punto di vista, ma sempre in modo critico e in dialogo con pensieri diversi: basti pensare che nel numero cartaceo sono presenti interventi di Marcello Veneziani e Pietrangelo Buttafuoco.

Il comune denominatore è rispondere all’esigenza di ricucire il rapporto tra la politica, che non può ridursi a mera comunicazione e slogan, e la cultura, intesa come riflessione, approfondimento vero dei temi ed elaborazione autonoma di pensiero.

Una bella occasione di crescita.

da: Maurizio Mangialardi