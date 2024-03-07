Campagne nazionali, fiere internazionali ed eventi per promuovere le Marche
Atim, il bilancio del primo semestre 2026
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Campagne media nazionali, fiere del turismo, workshop B2B, grandi eventi sportivi e azioni sui mercati esteri: sono queste le principali attività promozionali organizzate nel primo semestre 2026 da ATIM, Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, come parte del Piano Operativo Annuale.
Un’azione corale che, nei primi sei mesi dell’anno, ha visto il coinvolgimento complessivo di 113 operatori turistici regionali, consolidando la presenza della destinazione sui mercati nazionali ed internazionali.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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