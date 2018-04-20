Summer Jamboree 2026, il programma completo di lunedì 3 agosto Grande protagonista Gina Haley, che si esibirà nella sua unica tappa italiana

Il Summer Jamboree continua a far battere il cuore di Senigallia al ritmo del Rock’n’roll e lunedì 3 agosto – nella sua unica tappa italiana – grande protagonista della serata al Trenitalia Stage di Piazza Garibaldi sarà Gina Haley (USA) cantante, autrice e performer americana che porta con sé una delle eredità più importanti della storia del rock’n’roll. Figlia di Bill Haley, lo storico leader dei Bill Haley & His Comets e autore dell’indimenticabile Rock Around the Clock, Gina ha saputo costruire nel tempo un’identità artistica personale, affermandosi sulla scena internazionale grazie a una voce potente e a uno stile autentico che affonda le radici nel rhythm & blues, nel jazz e nel primo rock’n’roll americano.

Con oltre dieci anni di tournée internazionali tra Stati Uniti ed Europa, Gina Haley ha conquistato il pubblico con una presenza scenica intensa e coinvolgente, capace di coniugare eleganza, energia e rispetto della tradizione. Il suo album I’ve Got a Feelin’, inciso in Inghilterra insieme ai The Jive Aces, rende omaggio alle grandi interpreti che hanno segnato la storia della musica Roots americana, restituendone il patrimonio musicale a una nuova generazione. Il concerto del Summer Jamboree rappresenta così un incontro tra memoria e contemporaneità, nel segno di una delle famiglie che hanno contribuito a scrivere la storia del rock’n’roll. Ad accompagnarla sul palco Di Maggio & Friends (ITA), un power trio capitanato da Marco Di Maggio, esponente di punta della scena R’n’R internazionale e considerato dalla stampa specializzata come uno tra i migliori chitarristi mondiali.

Ai Giardini della Rocca si esibiranno, per ben due volte, all’Hera Stage gli Eddy y Los Grasosos (MEX), autentici ambasciatori del Rockabilly messicano e tra le formazioni più rappresentative della scena latino-americana. Fondata a Città del Messico nel 2007 dal frontman Eddie Wolfman, la band è oggi considerata il punto di riferimento della cultura Greaser in America Latina, grazie a uno stile che fonde il Rock’n’roll classico degli anni Cinquanta con influenze surf, western e rhythm & blues. Con la loro incontenibile energia dal vivo, la voce graffiante di Eddie, il ritmo incalzante del contrabbasso e un repertorio interpretato prevalentemente in lingua spagnola, gli Eddy y Los Grasosos hanno saputo dare un’identità originale a un genere tradizionalmente anglofono. Dal debutto discografico con Oh! Mi Nena, diventato rapidamente un album di culto per gli appassionati del Rockabilly, la band ha calcato i palchi di importanti festival internazionali come Vive Latino, esibendosi in Europa e negli Stati Uniti e condividendo la scena con autentiche leggende come gli Stray Cats e Jerry Lee Lewis. Il loro nome richiama i “Greasers”, i giovani ribelli degli anni Cinquanta con i capelli impomatati, le giacche di pelle e la passione per le hot rod, un immaginario che la band continua a reinterpretare con grande fedeltà estetica e una presenza scenica esplosiva. Il doppio appuntamento all’Hera Stage promette quindi un concentrato di energia, ritmo e puro Rock’n’roll capace di infiammare il pubblico fino a tarda notte.

Come ogni sera, si alternano ai concerti gli intermezzi musicali. Sul palco centrale, saliranno DJ Rocketeer, DJ Madame Dynamite, DJ Crazy Fingers, DJ Jay Cee e DJ Big Ten Inch. All’Hera Stage i record hop di DJ Lola Terry, DJ Cannonball, DJ Rockin’ Cat e DJ Vangelis.

A presentare la terza serata di festival sul Trenitalia Stage Markus Rosendal (SWE), artista a tutto campo, insegnante di ballo, DJ professionista, nonché molto apprezzato delle danze anni ‘20/’50, insieme e Bianca Nevius (ITA), artista internazionale nota per aver dato nuova luce al classico Strip Tease dello stile americano del burlesque; sull’Hera Stage tornerà l’inconfondibile charme del Vaudeville di Russell Bruner (USA).

E quando i concerti finiscono, il Summer Jamboree continua fino a notte fonda. Per la terza serata tornano gli attesissimi Dopofestival alla Rotonda a Mare, uno degli appuntamenti più amati del festival, dove musica e atmosfera vintage si fondono in un’esperienza unica. Protagonista assoluto della notte sarà l’imperdibile Nightly Live: Balcony Jam Session, la suggestiva balconata della Rotonda che si trasforma in un palcoscenico sospeso sul mare, accogliendo musicisti provenienti da band diverse per coinvolgenti jam session e improvvisazioni dal vivo che regalano ogni sera performance irripetibili. A scandire il ritmo fino a tarda notte ci penseranno anche i Record Hop firmati DJ Elwood, DJ Ol’Woogies, DJ Madame Dynamite e DJ Natty Bo, per chiudere la giornata ballando sotto le stelle al ritmo del miglior rock’n’roll. La disponibilità dei biglietti è quasi esaurita, ma ogni giorno sarà disponibile un piccolo numero di biglietti, acquistabili esclusivamente presso la biglietteria della Rotonda a Mare dalle 23:30 (max 2 a persona) e validi solo per quella serata: un’occasione in più per tentare fino all’ultimo di partecipare agli after-party.

Oltre ai grandi concerti, il Summer Jamboree offre un ricchissimo calendario di attività gratuite che, dal mattino fino a notte, trasformano Senigallia in una vera e propria capitale della cultura e dello stile americano anni Quaranta e Cinquanta. Fin dal mattino all’Hawaiian Beach, sul Lungomare G. Mameli all’altezza del civico 93 (davanti a Pizzeus), dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo la Spiaggia di Velluto si trasforma in un autentico villaggio hawaiano con una grande pista da ballo ombreggiata. Ogni giorno, dalle 11 alle 12, il pubblico può partecipare gratuitamente alle lezioni di ballo aperte a tutti, mentre la colonna sonora della giornata è affidata ai record hop di DJ Crazy Finger, DJ Natty Bo, DJ Mickey Melodies, DJ Shuffle DeLuxe, DJ Jay Cee e DJ Rockin’ Cat.

Per chi ama vivere il festival in riva al mare, l’appuntamento è anche al Mascalzone, sul Lungomare D. Alighieri, aperto dalle 12 alle 19 e da sempre punto di ritrovo degli irriducibili del Summer Jamboree. Qui i Beach-side Record Hop accompagneranno l’intera giornata con i set di DJ Shuffle DeLuxe, DJ Elwood, DJ Jean-Marc e DJ Mickey Melodies. A collegare la Stazione Ferroviaria di Senigallia con l’Hawaiian Beach e il Mascalzone torna inoltre il suggestivo Vintage Bus, un autentico autobus OM del 1935, in servizio grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci.

Per l’aperitivo è consigliato anche un salto all’Airstream Dance Corner di Piazza Roma, realizzato in collaborazione con Caffè Pasquini e Casa del Costume, che dall’1 al 9 agosto, dalle 18.00 alle 24.00, si trasforma in un grande dance floor all’aperto animato dai migliori DJ internazionali. Lunedì alla consolle si alterneranno DJ Cannonball, DJ Sailor Mike, DJ Rocketeer e il quotidiano appuntamento con il Balboa Time guidato da DJ Big Ten Inch.

Immancabile anche il fascino del Rockin’ Village Vintage Market, che quest’anno amplia i suoi orari aprendo anche al mattino, dalle 10.30 alle 13, in Piazza Manni e Piazza del Duca. Un vero paradiso per gli appassionati dove trovare abbigliamento, scarpe, accessori, oggettistica, modernariato, riproduzioni e memorabilia da collezione. Completano l’esperienza il Park Auto USA pre 1969, allestito tra Piazza Simoncelli e via Manni, il Park Moto Vintage, Custom & Café Racer lungo i Portici Ercolani e il Walk-in Tattoo old school, che dal 7 al 9 agosto vedrà all’opera, al Foro Annonario / Ex Pescheria, alcuni dei migliori artisti dell’inchiostro specializzati nello stile vintage.

In replica, ma sempre con gran de effetto adrenalinico, il Fearless Devid – 1937 Motordrome in Piazza Simoncelli, l’ultimo e unico motordrome funzionante rimasto in Italia, risalente al 1937. Dalle 17 alle 24, con uno spettacolo ogni ora, le leggendarie moto d’epoca INDIAN sfrecceranno all’interno della gigantesca botte di legno regalando uno show ricco di adrenalina e fascino senza tempo.

Per chi desidera immergersi completamente nel mondo dello Swing, l’appuntamento quotidiano è con i Summer Jamboree Dance Camp, Boot Camp e Morning Masterclass, la full immersion dedicata a Boogie Woogie, Lindy Hop, Balboa, Jive, Shim Sham, Collegiate Shag, Solo Tap, Solo Charleston e Solo Jazz, guidata da alcuni tra i migliori ballerini e insegnanti della scena internazionale provenienti da Stati Uniti, Giappone e da tutta Europa. A questi si affiancano le lezioni gratuite aperte a tutti, in programma ogni giorno dalle 18 alle 19 all’Hera Dance Floor, nei Giardini della Rocca Roveresca.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia, con la collaborazione della Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Main Sponsor: Trenitalia.

Sponsor sostenitori: Bud, Corona, Consorzio del Prosciutto di Parma, Hera, Aperol e BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Programma della terza giornata di festival lunedì 3 agosto 2026

IN NERETTO GLI EVENTI A PAGAMENTO

Morning Masterclass | Rotonda a Mare

11.00 – 13.00 Follower Style

Info & Registration: 10.30 – 10.55 Rotonda a Mare

Dance Camp | Stage Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice | Spazio Lapsus

11.15 – 18.00 Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Jive, Solo Jazz, Collegiate Shag

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Teatro La Fenice

Boot Camp | Rotonda a Mare

15.00 – 18.00 Boogie Woogie

Info & Registration: 14.00 – 14.55 Rotonda a Mare

Hawaiian Beach | Lungomare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Crazy Finger

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 13.30 DJ Natty Bo

13.30 – 15.00 DJ Mickey Melodies

15.00 – 16.30 DJ Shuffle DeLuxe

16.30 – 18.30 DJ Jay Cee

18.30 – 20.30 DJ Rockin’ Cat

Rockin’ Village

10.30 – 13.00

P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/61: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Shuffle DeLuxe

14.00 – 15.30 DJ Elwood

15.30 – 17.00 DJ Jean-Marc

17.00 – 19.00 DJ Mickey Melodies

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazza Simoncelli

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Airstream Dance Corner | Caffè Pasquini | Piazza Roma

18.00 – 19.30 DJ Cannonball

19.30 – 21.00 DJ Sailor Mike

21.00 – 22.30 Balboa Time DJ Big Ten Inch

22.30 – 24.00 DJ Rocketeer

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Lola Terry

20.00 – 20.45 EDDY Y LOS GRASOSOS MEX

20.45 – 22.00 DJ Cannonball

22.00 – 23.15 DJ Rockin’ Cat

23.15 – 24.00 EDDY Y LOS GRASOSOS MEX

00.00 – 01.30 DJ Vangelis

Trenitalia Stage | Piazza Garibaldi

18.00 – 19.15 DJ Rocketeer

19.15 – 20.30 DJ Madame Dynamite

20.30 – 21.45 DJ Crazy Fingers

21.45 – 23.00 GINA HALEY USA***

23.00 – 00.15 DJ Jay Cee

00.15 – 01.30 DJ Big Ten Inch

Rotonda a Mare | Music and Dance

Nightly Live: Balcony Jam Session

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 01.00 DJ Elwood

01.00 – 02.00 DJ Ol’Woogies

02.00 – 03.00 DJ Madame Dynamite

03.00 – 04.00 DJ Natty Bo

Ingresso euro 19 | admission euro 19