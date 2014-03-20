Tre estati di sorrisi e convivialità: il Bar Il Belvedere festeggia con una cocomerata gratuita Sabato 1° agosto dalle ore 20 appuntamento sulla terrazza panoramica di Belvedere Ostrense per brindare insieme al terzo anno di attività

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Ci sono traguardi che meritano di essere festeggiati insieme alle persone che li hanno resi possibili. È con questo spirito che il Bar Il Belvedere invita clienti, amici e visitatori a trascorrere una piacevole serata sabato 1° agosto, dalle ore 20, nella splendida terrazza panoramica del locale, per celebrare la terza estate di attività.

Per l’occasione il locale offrirà a tutti una cocomerata gratuita, un gesto semplice ma simbolico che vuole essere un ringraziamento verso chi, in questi tre anni, ha scelto il Bar Il Belvedere come punto d’incontro per un aperitivo, una cena o una serata in compagnia.

Situato nel cuore di Belvedere Ostrense, il locale dispone di una terrazza di circa 300 metri quadrati, uno spazio all’aperto che durante l’estate diventa uno dei luoghi più piacevoli del territorio dove rilassarsi al tramonto, sorseggiando un drink o gustando le specialità della casa in un’atmosfera informale e accogliente.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per scoprire uno dei borghi più caratteristici delle Marche. Belvedere Ostrense, con il suo centro storico e i panorami che spaziano dalle colline fino al mare, regala infatti un contesto ideale per trascorrere una serata diversa dal solito, lontano dal caos della città.

L’invito è rivolto a tutti: residenti, turisti e a chiunque voglia condividere un momento di festa. Perché, come ricorda lo slogan scelto dal locale, “È arrivato il momento di festeggiare!”.

L’appuntamento è quindi per sabato 1° agosto dalle ore 20 presso il Bar Il Belvedere, in via Vannini 11 a Belvedere Ostrense, dove ad attendere gli ospiti ci saranno l’accoglienza dello staff, il fascino della terrazza panoramica e una fresca fetta di cocomero da gustare in compagnia.

Bar Il Belvedere

Via Vannini 11 – Belvedere Ostrense (AN)

Informazioni e prenotazioni: 338 9723384