Il Solenne Ingresso 2026 entra nel vivo tra storia e suggestioni immersive Il programma della seconda giornata: venerdì 17 luglio

La rievocazione storica “Il Solenne Ingresso” prosegue, venerdì 17 luglio, con un programma denso di appuntamenti che trasformeranno nuovamente il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, sospeso tra passato e presente, dopo gli eventi di richiamo già dall’apertura del 16 luglio.

La giornata di venerdì 17 promette di mantenere alta l’attenzione, portando i visitatori nel cuore dell’atmosfera rinascimentale attraverso una serie di iniziative che culmineranno negli eventi serali più attesi.

Il programma della giornata

Il ritmo del centro storico sarà scandito dall’immancabile appuntamento con l’Araldo, alle ore 19:00, il momento cerimoniale che chiama a raccolta la cittadinanza e i visitatori per annunciare le meraviglie della serata. Un richiamo solenne che segna il passaggio ideale verso il cuore pulsante della festa.

Il centro dell’esperienza sarà rappresentato dal suggestivo teatro immersivo curato da Michele Pagliaroni, che guiderà il pubblico in un percorso di grande fascino. La città si animerà in un’intensa preparazione all’atteso arrivo dei Duchi: tra le mura del Vallato della Rocca, prenderanno vita spettacoli e accampamenti storici, mentre Palazzetto Baviera ospiterà le botteghe di arti e mestieri, dove la maestria artigiana riporterà in vita antiche tradizioni. Non mancheranno, infine, momenti di animazione diffusa presso la Rocca Roveresca, rendendo ogni angolo del percorso un tassello fondamentale di questa narrazione storica.

Si sottolinea con piacere che tutti gli eventi sono a ingresso libero, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di vivere la storia in prima persona.

La realizzazione di questo importante progetto culturale è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione e al sostegno di enti e partner che ne hanno condiviso la visione. Un sentito ringraziamento va al Comune di Senigallia, in particolar modo l’Assessorato alla Cultura, alla Direzione Regionale Musei Marche e alla Rocca Roveresca, per il fondamentale supporto istituzionale e logistico. Un ringraziamento speciale va inoltre ai nostri sponsor, la BCC Fano, Orientexpress e Tenuta Il Giogo, il cui contributo è essenziale per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del nostro territorio.

Per chi volesse imprimere nella memoria (e negli scatti) la magia di questi momenti, prosegue il concorso fotografico “Cattura l’Effimero”. Tutti i fotografi e gli appassionati sono invitati a osservare con occhio attento la bellezza dei costumi, la precisione delle ricostruzioni e le espressioni dei figuranti: le immagini migliori saranno selezionate per celebrare il valore artistico ed estetico della nostra rievocazione.

Il programma completo delle iniziative, i dettagli sugli orari e tutte le informazioni logistiche per vivere al meglio la seconda giornata de “Il Solenne Ingresso” sono consultabili sul sito ufficiale: https://lesteticadelleffimero.it/il-solenne-ingresso/