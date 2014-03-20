Doppia presentazione nel week-end alla libreria IoBook di Senigallia Primo appuntamento venerdì sera con "L'età dimenticata" della pedagogista Emily Mignanelli

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Sarà un weekend ricco di eventi quello della libreria iobook, che vedrà protagoniste due donne di età diverse, accomunate però dalla stessa tenacia e da uno spiccato spirito di sperimentazione.

Venerdì 10 alle 21,15 un altro appuntamento della rassegna ‘Le Marche tra le righe’ in cui avremo il piacere di ospitare Emily Mignanelli, maestra e pedagogista che, da un piccolo progetto sperimentale avviato nel cuore di un giardino pubblico nel 2009, ha creato Serendipità, una scuola per bambini e ragazzi dai tre ai quattordici anni basata sui principi della Pedagogia dinamica, un approccio educativo sistemico da lei sviluppato che coniuga didattica innovativa, ricerche neuroscientifiche e lavoro autobiografico.

Pedagogiadinamica.com è inoltre il nome della piattaforma online che ospita una community di genitori in dialogo, uniti dal desiderio di benessere personale e familiare. Dopo un viaggio in giro per il mondo sulle tracce della pedagogia adottata nelle diverse culture, Mignanelli ha fondato il centro Corallo, dove si riabilitano gli adulti alla loro infanzia per accogliere i bambini presenti che oggi ci chiedono sostegno nella loro crescita.

Emily presenterà ‘L’età dimenticata. Libera il bambino che sei stato‘ un libro in cui dice, a chi sostiene che tutti avremmo bisogno di andare in terapia, che dovremmo invece affidarci ai migliori terapeuti in circolazione: i bambini. Loro, che sono profondamente ancorati alla vita, sanno illuminare le vie da indagare. Loro, che non hanno sovrastrutture, riescono a trovare le soluzioni più efficaci. Gioco, parola, verità le loro carte vincenti. Loro siamo noi. Il piccolo precede il grande e tutti siamo nati dal bambino che eravamo.

Questo libro è un viaggio per ricostruire la nostra storia familiare e personale, un viaggio intimo nella nostra infanzia e nella nostra famiglia per ripulirci dalle ragnatele del passato.

Emily Mignanelli sarà accompagnata nel suo racconto da Marianna Lombardi.

Sabato 11 luglio sempre alle 21,15 ritorna con ‘Frazioni d’infinito‘, un nuovo libro di poesie, un’amica della libreria: Anna Bellini. Donna eclettica, veronese, ex medico di famiglia, scrittrice e pittrice, Anna si è occupata di teatro recitando in Italia e all’estero. Scrive libri per ragazzi adottati nelle scuole come testi di narrativa, romanzi per adulti, raccolte di poesie. Tante e importanti le mostre personali di pittura e i libri pubblicati. Scrive per la rivista Marea di Monica Lanfranco, fa parte della Società delle Belle Arti di Verona.

‘Frazioni d’infinito’, il libro che presenterà, è stata selezionato per il Premio Strega poesia.

Amori reali, emozioni immaginate, presenze che mancano: Frazioni d’infinito attraversa un tempo che si ferma, ritorna, si spezza in attimi. Un’esperienza sensoriale dove i sentimenti sono “impastati di colore” e nella quale – tra miti universali e geografie dell’anima – la poesia si fa carne e morsa nel petto. Una silloge vibrante sull’assenza e sulla ricerca costante di quel bacio che non è altro che una frazione d’infinito.

Anna Bellini sarà presentata dallo scrittore e poeta Antonio Maddamma.