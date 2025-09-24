Torna la Pizza Democratica a Senigallia Sarà presentato nell'occasione il nuovo libro dell'Associazione di Storia Contemporanea

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Conclusasi la XXII edizione della Rassegna di Storia Contemporanea che si è svolta nel mese di giugno tra Marche e Abruzzo con grande partecipazione di pubblico, è tempo di salutarsi prima della pausa estiva per i soci dell’Associazione di Storia Contemporanea, due dei quali sono stati designati come giurati per il più ambito premio letterario italiano, il Premio Strega.

E come ogni 4 luglio è giunto il momento della “Pizza democratica” (allegata una foto dell’iniziativa-2025). Ricorrendo i 15 anni di attività, l’Associazione saluterà soci e socie presentando l’ultimo volume associativo, “La Repubblica italiana e il suo lungo cammino”(a cura di L. Pupilli e M. Severini, 1797 edizioni, pp. 200, giunto alla seconda edizione) alle ore 19.30 presso la pizzeria ‘Stepizza’, nello spazio antistante la sede di via dei Gerani; diversi gli ospiti e gli autori presenti.

I posti sono già tutti prenotati per la “Pizza democratica” che seguirà la presentazione, giunta alla XII edizione: si tratta dell’iniziativa che ricorda l’incrocio di tre ricorrenze storiche cruciali, la Dichiarazione d’indipendenza statunitense (250° anniversario), il compleanno dell’italiano più famoso di ogni epoca (Giuseppe Garibaldi, nato a Nizza il 4 luglio 1807) e il 177° anniversario della caduta della Repubblica romana del 1849, primo esempio di Stato laico, democratico e repubblicano della nostra storia. Sarà la presidente Rita Forlini a dare il via alla manifestazione.

Per il XV anniversario dell’Associazione verranno donati a coloro che si sono prenotati per tempo il libro più venduto di questi tre lustri e un gadget ricordo.

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