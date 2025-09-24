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E’ stato donato alla Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia un nuovo ecocardiografo palmare

La consegna dello strumento è avvenuta da parte dell’Associazione Cuore di Velluto

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E’ stato donato alla Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia un nuovo ecocardiografo palmare.

La consegna dello strumento è avvenuta da parte dell’Associazione Cuore di Velluto che ha effettuato la generosa donazione e che da oltre 10 anni sostiene iniziative a favore dei pazienti cardiopatici del territorio senigalliese ed eventi di educazione/prevenzione in ambito cardiovascolare.

Questo prezioso contributo agevola significativamente l’attività clinica quotidiana della Unità Operativa di Cardiologia, diretta dal dr. Fabrizio Buffarini, permettendo sia di eseguire esami ecocardiografici al letto del paziente, senza necessità di spostare i degenti o di dislocare ecografi ingombranti con rischio di danneggiamento degli stessi, sia di eseguire rapidamente l’esame in emergenza in qualsiasi reparto dell’Ospedale, riducendo i tempi di diagnosi.
Il contributo dell’Associazione Cuore di Velluto è una ulteriore conferma del costante sostegno che il sodalizio ha rivolto negli anni alla UOC di Cardiologia del presidio ospedaliero di Senigallia e, come dimostrato anche in precedenti iniziative, rappresenta un esempio concreto di attenzione alla salute pubblica e di vicinanza alla comunità.

Ringraziamenti giungono alla Associazione Cuore di Velluto da parte della Direzione Strategica Aziendale della AST Ancona e da tutto il personale del reparto per la generosità profusa a favore della sanità locale, con profonda gratitudine e stima.

Ast Ancona 

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Venerdì 3 luglio, 2026 
alle ore 10:29
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