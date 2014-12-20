Ciclismo: Senigallia ospiterà il Meeting Nazionale dei Giovanissimi 2027 La Federazione Ciclistica Italiana assegna alla città dopo 30 anni il più importante evento giovanile del ciclismo italiano

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La Federazione Ciclistica Italiana ha ufficialmente assegnato a Senigallia l’organizzazione del Meeting Nazionale dei Giovanissimi 2027, il più importante appuntamento nazionale dedicato al ciclismo giovanile.

Per la città si tratta di un gradito ritorno: Senigallia aveva infatti già ospitato la manifestazione nel 1997 e, a trent’anni di distanza, tornerà ad essere il punto di riferimento del ciclismo under 13 italiano.

Un risultato di grande prestigio per Senigallia e per l’intera regione Marche, che raccoglieranno il testimone da Viareggio, sede dell’evento per il biennio 2025-2026.

L’organizzazione della manifestazione sarà curata dal Gruppo Sportivo Pianello, con il supporto di Pedale Chiaravallese, Superbike Team Castelfidardo e Pedale Aguglianese, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e le istituzioni del territorio.

Il Meeting Nazionale dei Giovanissimi è una rassegna di quattro giorni dedicata ai giovani ciclisti dai 6 ai 12 anni provenienti da tutta Italia. Le competizioni si svolgono nelle discipline della strada, della mountain bike e delle prove di abilità, su percorsi chiusi al traffico e in totale sicurezza. L’evento coinvolge migliaia di atleti, tecnici, dirigenti, familiari e accompagnatori, rappresentando non solo una straordinaria festa dello sport giovanile ma anche una significativa opportunità di promozione turistica ed economica per il territorio ospitante.

Le Marche vantano una lunga tradizione nell’organizzazione del Meeting Nazionale dei Giovanissimi. Pesaro è stata sede della manifestazione per sei edizioni, dal 1989 al 1993 e successivamente nel 2000; Senigallia nel 1997; San Benedetto del Tronto nel 1998 e nel 1999; Porto Sant’Elpidio nel 2017. L’edizione del 2027 segnerà quindi il ritorno della manifestazione nella nostra regione dopo dieci anni.

“L’assegnazione del Meeting Nazionale dei Giovanissimi 2027 – dice il sindaco, Massimo Olivetti che ha anche la delega allo Sport – rappresenta per Senigallia una straordinaria soddisfazione e un riconoscimento al lavoro svolto dal movimento ciclistico marchigiano e dalle società del territorio. Torniamo ad ospitare questa manifestazione dopo trent’anni e lo facciamo con l’ambizione di offrire ai giovani atleti e alle loro famiglie un’esperienza indimenticabile, all’altezza della tradizione di accoglienza della nostra città. Il Meeting è molto più di una competizione sportiva: è una festa dei valori educativi dello sport, della partecipazione, dell’amicizia e della crescita dei più giovani.

Accoglieremo migliaia di persone provenienti da tutta Italia e avremo l’opportunità di mostrare le eccellenze di Senigallia, delle Marche e del nostro territorio. Ringrazio la Federazione Ciclistica Italiana per la fiducia accordata, il Comitato Regionale Marche, il Gruppo Sportivo Pianello e tutte le società coinvolte nell’organizzazione. Fin da ora il Comune garantirà la massima collaborazione affinché il Meeting 2027 possa essere un grande successo sportivo, organizzativo e turistico”.