Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
Adesso
30°
Martedì
23° / 31°
Mercoledì
23° / 31°
Giovedì
23° / 31°
Venerdì
22° / 32°
Sabato
21° / 32°
Domenica
23° / 32°
Lunedì
23° / 32°
Martedì
24° / 31°
Mercoledì
24° / 32°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Impresa Funebre Mori - Case Funerarie a Senigallia e Trecastelli

Martedì 23 giugno incontro su Adele Bei e Ada Natali alla Biblioteca Antonelliana

L'appuntamento è per le ore 17.00

114 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
Incontro su Adele Bei a Ada Natali

Adele Bei e Ada Natali: una delle 21 madri costituenti e una delle prime sindache del 1946. Di queste donne straordinarie si parlerà martedì 23 giugno, alle ore 17.00, presso la Sala conferenze della Biblioteca Antonelliana.

L’incontro, promosso in occasione dell’80° anniversario del voto dalle donne all’Istituto Gramsci Marche – Sezione di Senigallia e dall’Associazione di Storia Contemporanea, vedrà dialogare l’on. Luana Angeloni e la sen. Silvana Amati con le prof.sse Fulvia Principi e Lidia Pupilli. Punto di partenza due recenti volumi dedicati a queste figure.

 

Dagli Organizzatori

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura