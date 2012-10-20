Martedì 23 giugno incontro su Adele Bei e Ada Natali alla Biblioteca Antonelliana L'appuntamento è per le ore 17.00

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Adele Bei e Ada Natali: una delle 21 madri costituenti e una delle prime sindache del 1946. Di queste donne straordinarie si parlerà martedì 23 giugno, alle ore 17.00, presso la Sala conferenze della Biblioteca Antonelliana.

L’incontro, promosso in occasione dell’80° anniversario del voto dalle donne all’Istituto Gramsci Marche – Sezione di Senigallia e dall’Associazione di Storia Contemporanea, vedrà dialogare l’on. Luana Angeloni e la sen. Silvana Amati con le prof.sse Fulvia Principi e Lidia Pupilli. Punto di partenza due recenti volumi dedicati a queste figure.

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