Calcio: nasce la squadra Juniores dell’Olimpia Marzocca Ottimi risultati per gli Esordienti e i Giovanissimi Cadetti

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È un’estate ricca di novità e soddisfazioni per l’Olimpia Marzocca, società in fermento su più fronti che guarda al futuro con entusiasmo e ambizione.

La notizia importante dell’estate biancoazzurra porta la firma del settore giovanile: dopo tanti anni, l’Olimpia Marzocca andrà finalmente a completare la propria filiera giovanile con la nascita della categoria Juniores, l’ultima tessera mancante del puzzle. Un traguardo tanto atteso dai giovani del territorio, che sta già suscitando enorme interesse tra i ragazzi della zona, molti dei quali guardano alla nuova categoria come trampolino di lancio verso la prima squadra.

Non mancano le soddisfazioni già conquistate sul campo. I Giovanissimi Cadetti under 15, guidati da Mister Luca Biagetti, hanno conquistato la Coppa Disciplina nel campionato provinciale seconde squadre, un riconoscimento che premia non solo i risultati sportivi ma anche i valori con cui il gruppo ha affrontato l’intera stagione. La Società riceverà il premio ufficialmente presso la sede della LND Marche entro la fine del mese.

Grande attesa infine per gli Esordienti biancoazzurri, che si sono guadagnati la qualificazione alle fasi finali del prestigioso Torneo Cleti. La squadra, guidata da Mister Federico Rasicci con la collaborazione tecnica di Alessio Burattini, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale dove affronterà la Junior Jesina. L’appuntamento è fissato per lunedì 22 giugno alle ore 21:00 presso il campo sportivo di Villa Potenza.

Dal Direttivo dell’Olimpia Marzocca complimenti agli staff del settore giovanile per il grande lavoro svolto, guidati dal Responsabile Luca Profili, con l’importante supporto dei dirigenti William Manfredi e Michele Sartini, ed un grande in bocca al lupo ai ragazzi per la fase finale del Cleti.

da Olimpia Marzocca calcio