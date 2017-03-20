Riecco Senigallia Sotterranea Gli appuntamenti 2026

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Torna anche per l’estate 2026 ‘Senigallia Sotterranea’, la rassegna culturale che anima l’Area Archeologica ‘La Fenice’ con un calendario di appuntamenti dedicati all’archeologia, al teatro, alla musica e alla divulgazione, valorizzando uno dei luoghi più suggestivi e identitari della città.



Promossa dal Comune di Senigallia, la manifestazione accompagnerà cittadini e visitatori dal 30 giugno al 5 settembre attraverso nove appuntamenti che intrecciano il racconto del passato con linguaggi contemporanei, offrendo occasioni di approfondimento, spettacolo e incontro all’interno di uno spazio unico, custode delle radici storiche della città.

«L’Area Archeologica ‘La Fenice’ è uno dei luoghi simbolo della nostra identità e con ‘Senigallia Sotterranea’ diventa un palcoscenico naturale dove storia, cultura e spettacolo si incontrano», afferma l’assessore alla Cultura Massimo Bello.

«La rassegna si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino che l’amministrazione sta portando avanti, con l’obiettivo di rendere i nostri luoghi della cultura sempre più vissuti, frequentati e aperti alla comunità. Attraverso appuntamenti di qualità vogliamo offrire nuove occasioni di conoscenza e contribuire ad arricchire l’offerta culturale e turistica della città durante tutta la stagione estiva».

Ad inaugurare il programma, martedì 30 giugno alle ore 21.30, sarà ‘Panem et Circenses’, anteprima regionale della lezione-spettacolo di e con Filippo Mantoni dedicata al pane e alle tradizioni che attraversano il tempo, proposta nell’ambito di Tau e realizzata in collaborazione con Collettivo Collegamenti.

L’archeologia sarà protagonista con tre appuntamenti della rassegna ‘Dialoghi di archeologia’, curata da Archeoclub Senigallia. Mercoledì 1 luglio Paolo Clini, professore dell’Università Politecnica delle Marche, accompagnerà il pubblico in un incontro dedicato a Vitruvio e al rapporto tra archeologia, storia e civiltà.

L’11 agosto Giuseppe Lepore, professore associato dell’Università di Bologna, e Ilaria Venanzoni della

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Comune di Senigallia

Urbino presenteranno le più recenti novità emerse dal territorio senigalliese. La rassegna si concluderà il 5 settembre con Lorenzo Guardiano dell’Università Statale di

Milano, che guiderà il pubblico in un affascinante viaggio nel cielo dell’antico Egitto tra sole e costellazioni.

Spazio anche al teatro e alla narrazione mitologica con gli appuntamenti firmati da Collettivo Collegamenti. Il 5 luglio andrà in scena ‘Cassandra’ con Francesca Berardi e il live dj set di Fede Bobo. Il 21 luglio Cesare Catà proporrà ‘Il Labirinto e l’Abbandono’, una lezione-spettacolo dedicata ad Arianna, Teseo e agli addii d’amore, mentre il 28

luglio sarà la volta di ‘Se sei Perseo’, viaggio teatrale tra il mito di Medusa e la caccia ai

mostri.

Il programma proseguirà il 6 agosto con ‘Donne di Shakespeare’, performance teatrale e musicale con Alessio Messersì, Chiara Neri e Mauro Pierfederici,

accompagnati dalle musiche di Marco Agostinelli e Piercarlo Fontemagi.

Il 21 agosto l’Area Archeologica La Fenice ospiterà infine ‘La vendetta di Ulisse’, performance teatrale-musicale dell’Ensemble Teatro in Musica diretta da Roberta

Silvestrini, nell’ambito della XXXV edizione di Musica Nuova Festival.

‘Senigallia Sotterranea’si conferma così un percorso culturale capace di valorizzare il patrimonio archeologico cittadino trasformandolo in uno spazio vivo di incontro e partecipazione, dove il dialogo tra memoria, conoscenza e creatività contemporanea contribuisce a rendere l’Area Archeologica La Fenice un luogo sempre più centrale nella proposta culturale estiva della città.

Programma

30 giugno – ore 21.30

Panem et Circenses – Filippo Mantoni

1 luglio – ore 21.30

Dialoghi di archeologia

Vitruvio, l’Archeologia che diventa storia e civiltà

con Paolo Clini

5 luglio – ore 21.30

Cassandra

con Francesca Berardi e Live Dj Set Fede Bobo

21 luglio – ore 21.30

Il Labirinto e l’Abbandono

con Cesare Catà

28 luglio – ore 21.30

Se sei Perseo

con Cesare Catà

6 agosto – ore 21.30

Donne di Shakespeare

11 agosto – ore 21.30

Dialoghi di archeologia

Novità dal territorio senigalliese

con Giuseppe Lepore e Ilaria Venanzoni

21 agosto – ore 21.30

La vendetta di Ulisse

Ensemble Teatro in Musica

5 settembre – ore 21.30

Dialoghi di archeologia

Nel cielo dei Faraoni, in viaggio con il sole tra le costellazioni dell’Egitto antico

con Lorenzo Guardiano

Gli incontri dei “Dialoghi di archeologia” e numerosi spettacoli sono a ingresso libero.

Per gli eventi inseriti nel circuito TAU le prevendite sono disponibili sul circuito

Vivaticket.

Informazioni e prenotazioni:

347 9237933

circuitomuseale@comune.senigallia.an.it

071 6629453