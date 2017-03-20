Riecco Senigallia Sotterranea
Gli appuntamenti 2026
Torna anche per l’estate 2026 ‘Senigallia Sotterranea’, la rassegna culturale che anima l’Area Archeologica ‘La Fenice’ con un calendario di appuntamenti dedicati all’archeologia, al teatro, alla musica e alla divulgazione, valorizzando uno dei luoghi più suggestivi e identitari della città.
Promossa dal Comune di Senigallia, la manifestazione accompagnerà cittadini e visitatori dal 30 giugno al 5 settembre attraverso nove appuntamenti che intrecciano il racconto del passato con linguaggi contemporanei, offrendo occasioni di approfondimento, spettacolo e incontro all’interno di uno spazio unico, custode delle radici storiche della città.
«L’Area Archeologica ‘La Fenice’ è uno dei luoghi simbolo della nostra identità e con ‘Senigallia Sotterranea’ diventa un palcoscenico naturale dove storia, cultura e spettacolo si incontrano», afferma l’assessore alla Cultura Massimo Bello.
«La rassegna si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino che l’amministrazione sta portando avanti, con l’obiettivo di rendere i nostri luoghi della cultura sempre più vissuti, frequentati e aperti alla comunità. Attraverso appuntamenti di qualità vogliamo offrire nuove occasioni di conoscenza e contribuire ad arricchire l’offerta culturale e turistica della città durante tutta la stagione estiva».
Ad inaugurare il programma, martedì 30 giugno alle ore 21.30, sarà ‘Panem et Circenses’, anteprima regionale della lezione-spettacolo di e con Filippo Mantoni dedicata al pane e alle tradizioni che attraversano il tempo, proposta nell’ambito di Tau e realizzata in collaborazione con Collettivo Collegamenti.
L’archeologia sarà protagonista con tre appuntamenti della rassegna ‘Dialoghi di archeologia’, curata da Archeoclub Senigallia. Mercoledì 1 luglio Paolo Clini, professore dell’Università Politecnica delle Marche, accompagnerà il pubblico in un incontro dedicato a Vitruvio e al rapporto tra archeologia, storia e civiltà.
L’11 agosto Giuseppe Lepore, professore associato dell’Università di Bologna, e Ilaria Venanzoni della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Comune di Senigallia
Urbino presenteranno le più recenti novità emerse dal territorio senigalliese. La rassegna si concluderà il 5 settembre con Lorenzo Guardiano dell’Università Statale di
Milano, che guiderà il pubblico in un affascinante viaggio nel cielo dell’antico Egitto tra sole e costellazioni.
Spazio anche al teatro e alla narrazione mitologica con gli appuntamenti firmati da Collettivo Collegamenti. Il 5 luglio andrà in scena ‘Cassandra’ con Francesca Berardi e il live dj set di Fede Bobo. Il 21 luglio Cesare Catà proporrà ‘Il Labirinto e l’Abbandono’, una lezione-spettacolo dedicata ad Arianna, Teseo e agli addii d’amore, mentre il 28
luglio sarà la volta di ‘Se sei Perseo’, viaggio teatrale tra il mito di Medusa e la caccia ai
mostri.
Il programma proseguirà il 6 agosto con ‘Donne di Shakespeare’, performance teatrale e musicale con Alessio Messersì, Chiara Neri e Mauro Pierfederici,
accompagnati dalle musiche di Marco Agostinelli e Piercarlo Fontemagi.
Il 21 agosto l’Area Archeologica La Fenice ospiterà infine ‘La vendetta di Ulisse’, performance teatrale-musicale dell’Ensemble Teatro in Musica diretta da Roberta
Silvestrini, nell’ambito della XXXV edizione di Musica Nuova Festival.
‘Senigallia Sotterranea’si conferma così un percorso culturale capace di valorizzare il patrimonio archeologico cittadino trasformandolo in uno spazio vivo di incontro e partecipazione, dove il dialogo tra memoria, conoscenza e creatività contemporanea contribuisce a rendere l’Area Archeologica La Fenice un luogo sempre più centrale nella proposta culturale estiva della città.
Programma
30 giugno – ore 21.30
Panem et Circenses – Filippo Mantoni
1 luglio – ore 21.30
Dialoghi di archeologia
Vitruvio, l’Archeologia che diventa storia e civiltà
con Paolo Clini
5 luglio – ore 21.30
Cassandra
con Francesca Berardi e Live Dj Set Fede Bobo
21 luglio – ore 21.30
Il Labirinto e l’Abbandono
con Cesare Catà
28 luglio – ore 21.30
Se sei Perseo
con Cesare Catà
6 agosto – ore 21.30
Donne di Shakespeare
11 agosto – ore 21.30
Dialoghi di archeologia
Novità dal territorio senigalliese
con Giuseppe Lepore e Ilaria Venanzoni
21 agosto – ore 21.30
La vendetta di Ulisse
Ensemble Teatro in Musica
5 settembre – ore 21.30
Dialoghi di archeologia
Nel cielo dei Faraoni, in viaggio con il sole tra le costellazioni dell’Egitto antico
con Lorenzo Guardiano
Gli incontri dei “Dialoghi di archeologia” e numerosi spettacoli sono a ingresso libero.
Per gli eventi inseriti nel circuito TAU le prevendite sono disponibili sul circuito
Vivaticket.
Informazioni e prenotazioni:
347 9237933
circuitomuseale@comune.senigallia.an.it
071 6629453
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