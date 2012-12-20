EDRA Costruzioni a Bruxelles: la cooperativa senigalliese invitata alla conferenza europea sul bilancio europeo 2028–2034 EDRA Costruzioni Soc. Coop. partecipa per la prima volta in oltre cinquant'anni di storia a un consesso comunitario

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Nel corso della sua storia ultracinquantennale, EDRA Costruzioni Soc. Coop. ha costruito edifici, infrastrutture e opere pubbliche nelle Marche e oltre, accumulando un patrimonio di esperienza tecnica e di cultura cooperativa che ne ha fatto una delle realtà più solide del panorama edile regionale. Eppure, fino a oggi, quella storia si era sempre svolta entro i confini nazionali, senza mai approdare alle sedi comunitarie.

Il 10 giugno 2026 segna una discontinuità: EDRA è presente a Bruxelles per la conferenza di Legacoop sul Quadro Finanziario Pluriennale 2028–2034, ospitata nella sede della Delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l’UE. Un appuntamento che ha riunito oltre cento tra imprese cooperative italiane, europarlamentari di diversi gruppi politici, funzionari della Commissione europea e rappresentanti delle principali reti cooperative continentali, in un confronto diretto sulle priorità del prossimo ciclo di bilancio europeo.

L’invito a EDRA è giunto da Legacoop, l’associazione che rappresenta oltre 10.000 cooperative italiane con più di sette milioni di soci e un fatturato aggregato superiore a 86 miliardi di euro. Una scelta che riflette il riconoscimento, da parte del movimento cooperativo italiano, del percorso di innovazione tecnologica che EDRA ha intrapreso e che la pone oggi come punto di riferimento nel settore delle costruzioni cooperative nazionali.

Al cuore della presenza dell’impresa senigalliese c’è EDRA 5.0: un ecosistema digitale proprietario sviluppato interamente all’interno della cooperativa, senza acquisire soluzioni preconfezionate dal mercato. La piattaforma ha l’obiettivo di elevare la qualità degli interventi, aumentare l’efficienza operativa e migliorare concretamente la sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

La genesi di EDRA 5.0 è radicata nella cultura cooperativa della società: la tecnologia non è stata importata dall’esterno, ma costruita dall’interno, da chi conosce il cantiere nella sua concretezza quotidiana. Questo approccio — definire soluzioni tecnologiche a partire dai problemi reali del lavoro, e non adattare il lavoro a logiche tecnologiche esterne — costituisce uno degli elementi distintivi del progetto nel panorama europeo delle costruzioni.

La proiezione internazionale di EDRA 5.0 è uno degli obiettivi strategici dichiarati della cooperativa. L’ambizione è fare della soluzione marchigiana un modello esportabile in qualunque contesto costruttivo: un contributo concreto di una realtà cooperativa italiana a quella “autonomia strategica” del continente che il Rapporto Draghi e le istituzioni europee indicano come priorità strutturale del prossimo ciclo di bilancio, di fronte alla dipendenza tecnologica da soluzioni statunitensi e asiatiche.

Il Quadro Finanziario Pluriennale 2028–2034 prevede la creazione del Fondo Europeo per la Competitività (FEC), dotato di 409 miliardi di euro e strutturato in quattro finestre tematiche: Difesa e Spazio, Transizione Digitale, Cleantech e Decarbonizzazione, Salute e Bioeconomia. Uno strumento di grande portata, che tuttavia rischia — nella sua attuale configurazione — di non raggiungere adeguatamente le imprese cooperative e le PMI innovative radicate nei territori.

La partecipazione di EDRA alla conferenza brussellese non sarebbe stata possibile senza il ruolo abilitante di Legacoop. L’associazione ha organizzato la seconda edizione di questa iniziativa europea con l’obiettivo dichiarato di portare la voce autentica delle cooperative italiane nei luoghi dove si decide il futuro dell’Europa: non soltanto le grandi organizzazioni nazionali, ma anche le realtà produttive radicate nei territori, che nel loro fare quotidiano incarnano il principio che non c’è competitività senza coesione sociale.

Questa prossimità di Legacoop alle proprie associate — una delle caratteristiche più distintive del movimento cooperativo italiano rispetto ad altri sistemi di rappresentanza imprenditoriale — si traduce in opportunità concrete: accesso a reti europee e internazionali, visibilità istituzionale, partecipazione a processi decisionali che altrimenti resterebbero inaccessibili per una cooperativa di medie dimensioni.

La conferenza si inserisce in una strategia più ampia di posizionamento internazionale che EDRA intende proseguire e sviluppare, consapevole che il futuro del settore costruttivo si gioca sempre di più su tavoli europei e globali, e che la capacità di dialogare con le istituzioni e le reti internazionali è oggi una componente essenziale della competitività cooperativa.