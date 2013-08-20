Lavoratori sotto il caldo, “la Giunta non dà importanza al problema” "Un provvedimento avrebbe dovuto essere emesso già negli ultimi giorni di maggio, in concomitanza con il forte innalzamento delle temperature"

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«Purtroppo non mi sembra che la giunta regionale stia dando la necessaria priorità alla tutela dei lavoratori esposti all’emergenza caldo.

La risposta data dall’assessore Consoli alla mia interrogazione, con cui chiedevo di firmare subito un’ordinanza per vietare i lavori all’esterno nei cantieri e nei campi dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni a rischio, è stata piuttosto vaga, tanto che lo stesso parla di eventuale provvedimento».

A dichiararlo è il consigliere regionale del Partito Democratico, Antonio Mastrovincenzo.

«Dicono di voler attendere l’incontro con le organizzazioni sindacali di venerdì prossimo – continua l’esponente dem – ma la verità è che il provvedimento avrebbe dovuto essere emesso già negli ultimi giorni di maggio, in concomitanza con il forte innalzamento delle temperature. Auspico che non si verifichino i gravissimi ritardi degli anni passati, quando si intervenne solo ad agosto e solo dopo l’insistente richiesta delle forze di minoranza. La salute di chi lavora nei campi o nei cantieri non può aspettare le lungaggini della giunta Acquaroli. Spero, però, che il ritardo con cui si sta muovendo l’esecutivo regionale possa almeno trasformarsi in un’opportunità.

Chiediamo infatti che la nuova ordinanza, che auspichiamo arrivi nel giro di pochi giorni, non si limiti a ricalcare le vecchie misure ma estenda le tutele a una platea più ampia di lavoratori, come ad esempio i rider e gli operatori delle aree portuali, e ampli le fasce orarie di sospensione dell’attività per le categorie più a rischio, a partire da quelle del settore edile. Di fronte a un caldo già torrido, l’unica risposta accettabile è un’azione immediata, prima che si verifichino malori o tragedie».

Antonio Mastrovincenzo

Consigliere regionale del Partito Democratico – Assemblea legislativa delle Marche