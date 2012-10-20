“Senza le donne non c’è democrazia”: alla Rocca Roveresca una riflessione sugli 80 anni del voto femminile L'incontro, aperto alla cittadinanza, ha rappresentato un'importante occasione di riflessione sul valore della partecipazione democratica

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“Senza le donne non c’è democrazia”. Un principio che ottant’anni fa divenne realtà con il riconoscimento del diritto di voto alle donne italiane e che sabato 6 giugno è tornato al centro del dibattito pubblico grazie all’iniziativa promossa dalla Fidapa BPW Italy – Sezione di Senigallia nella suggestiva cornice della Rocca Roveresca.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, ha rappresentato un’importante occasione di riflessione sul valore della partecipazione democratica, della rappresentanza e dei diritti conquistati dalle donne, ma anche sulle sfide ancora aperte per il futuro. Dopo i saluti istituzionali della presidente della sezione senigalliese Stefania Nardella, della segretaria del Distretto Centro Silva Tenenti, del sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e della rappresentante della Commissione Regionale Pari Opportunità Loretta Mannocchi, si sono susseguiti gli interventi del professor Riccardo Piccioni, docente di Storia Contemporanea all’Università di Macerata, e della professoressa Marta Cerioni, docente di Diritto pubblico e costituzionale all’Università Politecnica delle Marche, che hanno offerto una lettura storica e giuridica del percorso che ha portato al suffragio universale femminile. A moderare l’incontro è stata la giornalista Giulia Mancinelli.

Particolarmente significativa la presenza delle associazioni femminili del territorio che hanno accolto l’invito della Fidapa a “fare rete” attorno a una ricorrenza che ha cambiato la storia del Paese e che continua a rappresentare un impegno concreto per il presente e per le nuove generazioni. Momento di grande emozione è stato l’intervento conclusivo della poetessa Fiorina Piergigli che, con i suoi 92 anni e la sua straordinaria testimonianza di vita, ha ricordato il valore del ruolo delle donne nella società e l’importanza della parola come strumento di crescita, consapevolezza e speranza. L’iniziativa ha segnato anche l’avvio delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della fondazione della Fidapa BPW Italy – Sezione di Senigallia, un importante traguardo che sarà ricordato nel corso del mese attraverso una serie di appuntamenti dedicati alla storia, ai valori e all’impegno dell’associazione sul territorio.

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