Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Adesso
15°
Domenica
10° / 20°
Lunedì
11° / 21°
Martedì
13° / 20°
Mercoledì
13° / 21°
Giovedì
13° / 22°
Venerdì
14° / 24°
Sabato
15° / 24°
Domenica
17° / 24°
Lunedì
17° / 24°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
SenigalliaTV.it - SN24.it - Guarda i video prodotti da Lanetservice

Video Notiziario settimanale di Senigallia Notizie: edizione di sabato 16 maggio 2026

In evidenza: CC: tre denunce per guida in stato di alterazione; Senigallia conferma Bandiera Blu; Vigor: Robert Lewis e Istep fuori dalla società.

103 Letture
commenti
VideoGiornale
Ascolta la notizia
senigallia notizie telegiornale

Appuntamento con il Video Notiziario settimanale di Senigallia Notizie, che nella sua edizione del sabato raccoglie i fatti più importanti accaduti negli ultimi sette giorni a Senigallia e nel suo entroterra, con un occhio anche alle notizie dalla Regione Marche.

Il Video Notiziario settimanale di Senigallia Notizie andrà on-line ogni sabato dalle ore 19, proporrà le notizie salienti di ciascuna giornata della settimana e sarà arricchito da servizi filmati, immagini e interviste esclusive.
GUARDA il Video Notiziario settimanale di Senigallia Notizie su YouTube

Oltre che sfogliando le pagine web di Senigallia Notizie, anche sul canale YouTube di questo quotidiano on-line e, ancora più comodamente, sugli aggregatori video www.SN24.it e www.senigalliatv.it troverete tutte le edizioni del Video Notiziario settimanale e tutti i servizi video realizzati dalla Redazione di Senigallia Notizie.

Iscriviti al canale YouTube Senigallia Notizie
Invia le tue foto e i tuoi filmati via e-mail a redazione@senigallianotizie.it

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Sabato 16 maggio, 2026 
alle ore 18:59
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura