Giovani, Sport, Cultura: idee e progetti per rilanciare Senigallia Paola Via: "Io credo in una politica che costruisce legami, non consenso. Che semina fiducia invece di alimentare paura. Che mette al centro il bene comune, non l’interesse di pochi"

87 Letture Politica

Una comunità vive davvero quando nessuno si sente invisibile. Oggi invece rischiamo di vivere sempre più isolati: connessi agli schermi, ma scollegati dagli altri.

E questa distanza produce solitudine, rabbia, paura, violenza. I giovani in modo particolare sono divorati dall’ansia. Dopo la pandemia e con l’entrata dei social in modo persistente e ossessivo nelle nostre vite assistiamo sempre più a giovani fragili emotivamente, incapaci di orientarsi davanti a una marea di informazioni, assillati dal successo come obiettivo, ma intrappolati dalla paura del fallimento, del confronto del giudizio dell’altro, stressati dalla certezza di non farcela e oppressi da una società che ci vuole più performanti. Ma è davvero così? Io credo di no.

I nostri giovani sono una risorsa meravigliosa, purtroppo poco valorizzata, e spesso vengono trattati non come una voce da ascoltare, ma come un problema da controllare. I giovani devono tornare al centro dell’attività politica intesa come impegno per il Bene Comune, devono tornare a essere attori nel territorio in cui vivono con la possibilità di proporre, creare, scegliere e anche sbagliare perché solo così si cresce. Solo se protagonisti, possono recuperare fiducia, opportunità e spazi. Spazi non solo di idee ma anche fisici.

A Senigallia abbiamo Palazzo Gherardi in uno stato di abbandono, quando può diventare un centro ricreativo di aggregazione per i giovani o di co-working per rilanciare il lavoro e progetti giovanili e sostenere con piccoli bandi chi vuole avviare piccole e medie imprese innovative (digitale, green economy, servizi avanzati) con incentivi locali e semplificazione burocratica o per collaborare con università marchigiane e ITS per corsi legati a competenze richieste dalle imprese locali.

La Biblioteca Antonelliana deve tornare a rivivere per attirare anche per la fascia d’età 14-19 da cui resta esclusa. L’arte e la cultura possono diventare strumenti per ricreare socialità. Senigallia non parte da zero, può prendere spunto da modelli virtuosi. In altri comuni ad esempio, come Monza, Genova, Parma, sono stati realizzati progetti di riqualificazione urbana tramite l’arte. Solo così la cultura diventa una vera forza trasformatrice e strutturale della Comunità e non un evento isolato calato dall’alto al momento di una celebrazione per richiamare l’attenzione cittadina una tantum. E infine lo sport. Abbiamo l’esempio di Riccione, città più piccola di Senigallia, ma che ci ha dato un modello virtuoso da seguire attraverso il Centro sportivo Italo Nicoletti, voluto fortemente dall’attuale amministrazione, che è diventato un volano di educazione, socialità, benessere e comunicazione per la città perché ha attirato tutte le associazioni sportive sul territorio ed è stata capace di creare anche legami su scala nazionale con importanti Federazioni come la Fijikam.

Infine credo che la politica debba tornare tra le persone, nelle piazze, nei quartieri, nelle scuole, nei parchi. A Senigallia serve una nuova idea di comunità: più umana, più inclusiva, più coraggiosa.

Io credo in una politica che costruisce legami, non consenso. Che semina fiducia invece di alimentare paura. Che mette al centro il bene comune, non l’interesse di pochi.

Paola Via

Candidata Consiglio Comunale come cittadina indipendente nella lista del Pa a sostegno di Dario Romano sindaco.