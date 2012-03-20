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“Marzocca di Senigallia riparte dallo sport”

"Un milione e 650.000 euro di investimento"

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Politica
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Centro Sportivo Marzocca

Il Centro Sportivo di Marzocca non è soltanto un cantiere da 1 milione e 650 mila euro. È una scelta politica chiara.

È la dimostrazione concreta di come intendiamo il futuro delle nostre frazioni: investire nei giovani, nello sport, nella socialità e nella qualità della vita.
Per troppo tempo Marzocca ha aspettato interventi strutturali importanti. Oggi invece portiamo a casa un progetto vero, finanziato, ambizioso. Un milione di euro arrivano grazie al contributo della Direzione Sport e Salute, mentre il Comune di Senigallia investe direttamente altri 650 mila euro. Questo significa una cosa semplice: ci abbiamo creduto fino in fondo.
Non stiamo parlando di una semplice manutenzione. Stiamo parlando di una palestra completamente rinnovata e ampliata, capace di ospitare discipline nuove e dare spazio a tante associazioni sportive del territorio. Pallavolo, pallacanestro, tiro con l’arco, scherma, judo, ju-jitsu, oltre al tennis nell’impianto esterno: un vero polo sportivo moderno, aperto e multifunzionale. E voglio dirlo con chiarezza: quando si investe nello sport si investe nella prevenzione, nell’educazione e nella comunità. Ogni euro speso qui è un euro speso per togliere i ragazzi dalla strada, per creare occasioni di incontro, per dare dignità e servizi alle famiglie.
Il progetto ha richiesto anche scelte urbanistiche importanti, con una modifica puntuale al PRG e deroghe necessarie per consentire un ampliamento di oltre 700 metri quadrati. Scelte che abbiamo avuto il coraggio di assumere perché amministrare significa decidere, non nascondersi dietro la burocrazia o il “non si può fare”.

Noi preferiamo i fatti alle chiacchiere. E questo intervento è un fatto. Un investimento concreto che resterà a Marzocca per i prossimi decenni.

Chi governa deve lasciare segni positivi sul territorio, non slogan. E il nuovo Centro Sportivo di Marzocca sarà uno di quei segni che parlano da soli.
La documentazione specifica può essere visionata sul sito web: www.nicolaregine.com/centro-sportivo-marzocca

Nicola Regine 

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Mercoledì 13 maggio, 2026 
alle ore 11:50
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