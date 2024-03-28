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Ex Hotel Marche di Senigallia all’asta per la quarta volta nel 2026

Scadenza per la presentazione dell'offerta il 30 aprile alle 13: sarà la volta buona?

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Torna all’asta domani, giovedì 30 aprile, l’ex Hotel Marche di Senigallia.


E’ già la quarta volta dall’inizio dell’anno, i primi tre tentativi non sono andati a buon fine.

La scadenza per la presentazione delle offerte sono le ore 13 di giovedì 30 aprile.

La base d’asta è sempre la stessa: 2 milioni e 155.000 euro.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Mercoledì 29 aprile, 2026 
alle ore 13:28
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