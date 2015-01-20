Elezioni Senigallia 2026: La Civica presenta i candidati consiglieri comunali "Competenze e territorio a sostegno di Massimo Olivetti"

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Nata nel 2020 ‘La Civica’ si ripresenta a queste elezioni consolidando il proprio radicamento sul territorio e il rapporto con i cittadini. Una realtà rinnovata, ma in continuità con il percorso avviato, grazie ai fondatori della lista, agli amministratori uscenti e alle nuove candidature che contribuiscono alla rigenerazione della lista trasferendo entusiasmo e nuove prospettive al progetto.

La scelta dei candidati de ‘La Civica’ è il risultato di un lavoro mirato a garantire una rappresentanza capillare dell’intero territorio comunale, dalle frazioni ai quartieri, con l’obiettivo di costruire una mappatura ancora più puntuale delle esigenze e delle criticità che riguardano da vicino i cittadini.

Un percorso che prende avvio già nel primo mandato del candidato sindaco Massimo Olivetti, attraverso l’organizzazione delle assemblee territoriali: momenti di confronto diretto con la cittadinanza che hanno permesso di raccogliere istanze e priorità, traducendone molte in interventi concreti. Diverse opere sono state realizzate, mentre altre – pur non ancora attuate – sono già inserite nella programmazione futura dell’Amministrazione.

La lista rappresenta oggi l’evoluzione naturale di questo metodo di lavoro, rafforzandone l’impostazione: ogni zona della città trova infatti espressione in candidati radicati nel territorio, conoscitori delle dinamiche locali e punto di riferimento per le rispettive comunità.

La squadra si distingue inoltre per l’equilibrio tra esperienza amministrativa e politica e rinnovamento, con una significativa presenza di giovani accanto a candidati di diverse fasce d’età, in grado di offrire competenze e visioni complementari che arrivano anche dalle rispettive esperienze professionali. Ventiquattro candidati, tra lavoratori dipendenti, liberi professionisti e studenti universitari. Un’età media di 48 anni.

Importante anche il contributo della componente femminile, attivamente impegnata nel mondo dell’associazionismo e nell’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e confronto pubblico, a testimonianza di una partecipazione concreta alla vita sociale della città.

“Questa lista rappresenta in modo autentico tutta Senigallia – ha dichiarato il candidato sindaco Massimo Olivetti – perché nasce da un percorso reale di ascolto e confronto con il territorio. Abbiamo voluto persone che vivono quotidianamente i quartieri e le frazioni, capaci di portare in Consiglio comunale le esigenze concrete dei cittadini. È lo stesso metodo che abbiamo utilizzato in questi anni con le assemblee territoriali, che ci hanno permesso di realizzare molte opere e di programmare interventi importanti per il futuro. Continueremo su questa strada, con una squadra che unisce esperienza, entusiasmo e competenza”.

Questi i candidati:

1) Ansuini Andrea, 68 anni, medico

2) Ansuini Elena, 36 anni, impiegata

3) Bacciaglia Mattia, 22 anni, universitario, Facoltà di Scienze Politiche

4) Barchiesi Sandro, 68 anni, pensionato

5) Barucca Alessandra, 52 anni, ricercatrice clinica

6) Boccolucci Annalisa, 46 anni, geometra

7) Canestrari Alan, 43 anni, impiegato commerciale

8) Cicconi Massi Alessandro, 46 anni, funzionario pubblico

9) Consolo Clorinda, 61 anni, imprenditrice

10) Luzietti Stefano, 58 anni, avvocato

11) Mancini Marina, 57 anni, architetto e counselor

12) Manoni Eraldo, 51 anni, elettricista

13) Menotti Alessio, 20 anni, universitario, Facoltà Ingegneria elettronica

14) Mori Luca, 55 anni, direttore commerciale e consulente aziendale

15) Moroni Tiziana, 57 anni, avvocato

16) Pesaresi Nicola, 42 anni, artigiano

17) Pupulin Alessandro, 51 anni, autotrasportatore

18) Santini Giovanni Paolo, 22 anni, universitario, Facoltà di Scienze della Comunicazione

19) Servadio Davide, 51 anni, impiegato

20) Severini Bettina, 51 anni, assistente di direzione

21) Stift Tünde, 54 anni, counselor, life coach, consulente in comunicazione ed eventi

22) Torregiani Roberta, 52 anni, consulente assicurativo

23) Vitali Diego, 41, architetto d’Interni ed exhibition design

24) Zegbeu Serge Prudence, 51 anni, operaio metalmeccanico

da Comunicazione Olivetti Sindaco 2026