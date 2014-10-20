“Signor Mattarella, l’amministrazione di Senigallia non mostra rispetto e svilisce il 25 aprile” Marcello Mariani scrive al Presidente della Repubblica contestando "l'atteggiamento inadeguato" della Giunta

Signor Presidente della Repubblica, mi permetto di rivolgermi a Lei per la profonda preoccupazione e disappunto riguardo allo scarso rispetto dimostrato dall’Amministrazione comunale di Senigallia nei confronti del 25 aprile, Festa della Liberazione del Paese dal nazifascismo.

Come cittadino, e iscritto all’ANPI, ritengo che questa data sia un importante simbolo della nostra storia e della nostra identità nazionale e che le celebrazioni, sia ufficiali che di popolo, debbano dover essere adiuvate da ogni pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi fondanti della nostra Costituzione, con disponibilità e impegno.

Purtroppo quest’anno l’Amministrazione comunale di Senigallia per il 25 aprile ha inteso privilegiare l’allestimento di una iniziativa commerciale concedendo lo spazio urbano, storicamente sede dei festeggiamenti di ANPI, associazioni e cittadini senigalliesi al termine delle celebrazioni ufficiali, per la preparazione di una iniziativa motoristica che avrà a svolgersi poi la settimana successiva.

Un atteggiamento inadeguato e che non rende giustizia al valore e al significato di una festa di popolo, quella organizzata dall’ANPI, non già di parte ma a difesa della memoria di una conquistata Libertà: quella di tutti gli italiani.

La Liberazione è un evento che ha segnato la fine di un periodo buio e la rinascita della nostra democrazia e come tale dovrebbe poter essere celebrata e ricordata senza frapposizione di ostacoli, nel rispetto delle sue radici.

Questo mi spinge a chiederLe, attraverso questa lettera aperta, che nella sua visita nelle nostre Marche per il 25 Aprile, possa farsi tramite con l’Amministrazione comunale di Senigallia affinché la sensibilità dei tanti che si riconoscono nella memoria della Liberazione non risulti ulteriormente svilita.

Certo della Sua attenzione e nel Suo impegno per promuovere il rispetto della nostra storia e della memoria delle radici della democrazia del Paese, porgo i miei rispettosi saluti.

Marcello Mariani

Senigallia, 23 aprile 2026