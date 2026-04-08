Tornano in Consiglio regionale delle Marche proposte di legge di modifica statutaria 28 aprile in aula pure atti contenenti Piano internazionalizzazione e del turismo, pdl su attività venatoria e proposte di mozione

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Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 28 aprile a partire dalle ore 10. In apertura verranno esaminate interrogazioni e interpellanze.

All’ordine del giorno figurano le due proposte di deliberazione relative alle modifiche allo Statuto regionale. Le modifiche riguardano il riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi di vertice delle Istituzioni regionali (Giunta e Ufficio di Presidenza) e l’introduzione di un linguaggio più rispettoso della dignità di genere negli atti amministrativi e nella denominazione di incarichi. Si tratta del secondo passaggio d’Aula per l’approvazione definitiva.