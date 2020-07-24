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Torna la Passeggiata Antifascista di ANPI Senigallia

Domenica 26 aprile 2026 lungo le vie dedicate agli antifascisti

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Passeggiata Antifascista del 26 aprile 2026

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 10, con ritrovo ai Giardini Anna Frank, prende il via la passeggiata antifascista dell’ANPI Senigallia.

Con partenza dai Giardini Anna Frank, lungo via Marche, per poi girare in via Anita Garibaldi girando ancora per via La Marca, qualche metro di via Bolzano per percorrere Via Feltrini, a metà per via Venezia dritto fino a via Amendola, ritorno in via Anita Garibaldi fino a Piazza della Vittoria, Corso Matteotti fino alla deviazione per via Venezia fino a Piazza Toti, via De Bosis oltrepassando Piazza Diaz e percorrendo Via Buozzi, girando per via Trieste fino a via Podesti, percorrendola fino al Ponte Rosso sulla targa per Federico Paolini.

Passeggiata Antifascista del 26 aprile 2026Andremo lungo le vie dedicate agli antifascisti.

12 coccarde rosse da porre sulle vie a loro dedicate. 4 pause di lettura. 12 testi di vite partigiane con la voce di Mauro Pierfederici.

Arrivo previsto alla targa di Paolini al Ponte Rosso verso le 11:30.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

ANPI Senigallia Sezione Giulia Giuliani e Luigi Olivi

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