Lega Senigallia ufficializza i candidati: “Determinati a proseguire il lavoro iniziato” Anche la lista del Carroccio pronta per le elezioni comunali 2026

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A introdurre la squadra messa in campo dalla Lega a Senigallia per le elezioni comunali 2026 è il coordinatore Nicolò Pierini, che ha sottolineato la solidità del gruppo, una formazione composta da figure con esperienza e competenze professionali, tra cui avvocati, medici, infermieri e altri lavoratori qualificati, ma anche giovani.

“È una squadra forte e preparata – ha dichiarato – crediamo nel lavoro svolto dall’amministrazione uscente e vogliamo dare ai cittadini la possibilità di proseguire questo percorso per altri cinque anni”. Pierini ha inoltre evidenziato come, a causa delle difficoltà degli ultimi anni, nel concreto il mandato amministrativo ha avuto tempi più ridotti, rendendo quindi necessario un ulteriore periodo per completare i progetti avviati.

Nel corso della presentazione si sono alternati i numerosi candidati della lista, che hanno illustrato motivazioni e priorità della propria ricandidatura. Il primo a presentarsi è stato Adriano Argentati, consulente amministrativo uscente della giunta Olivetti, ha spiegato di voler continuare il lavoro già intrapreso, ritenendo positivo il percorso svolto finora e puntando in particolare sul settore turistico. Sulla stessa linea Luigi Carbini, che ha espresso fiducia nella continuità amministrativa, sottolineando “serietà e passione” come elementi centrali dell’esperienza maturata. Loredana Barcella, aiuto cuoco originaria della Calabria, ha invece richiamato l’attenzione su alcuni temi sociali, parlando di consapevolezza e della necessità di non dimenticare anziani e giovani. Gianfranco Boccoli ha posto l’accento sull’ascolto dei cittadini, dichiarando la propria disponibilità a mettersi al servizio della città. Un altro nome è Said Bouanani, cittadino di origine marocchina, ha motivato la propria candidatura come sostegno al sindaco e al suo possibile secondo mandato.

L’avvocato Elena Campagnolo ha rivendicato il lavoro svolto negli ultimi cinque anni: “L’amministrazione ha rimesso in funzione una macchina che in precedenza non funzionava”, con interventi anche sul piano fiscale e amministrativo. Ha sottolineato inoltre il valore delle competenze professionali messe a disposizione della città. Tra i candidati più giovani Michael Ceccacci, 22enne, studente di medicina, ha posto l’attenzione su riduzione delle tasse, investimenti nelle infrastrutture e politiche per i giovani. Simone Conti, 25 anni, titolare di un’azienda agricola familiare, ha invece evidenziato il tema delle aree verdi e ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dall’amministrazione uscente, guardando al futuro con continuità. Simona Mariotti ha parlato di sicurezza, tema per cui ha dichiarato di volersi impegnare nuovamente. Claudio Piersimoni, ex tecnico ospedaliero in pensione, ha invece espresso la volontà di mettere la propria esperienza a disposizione del gruppo, mentre Giammarco Russi ha sottolineato la centralità dei giovani nella politica e la necessità di costruire il programma insieme ai cittadini.

Anche Andrea Carletti e Luca Santarelli hanno dichiarato la propria disponibilità verso il partito, mentre Giorgio Sartini, già consigliere comunale, ha ricordato il lavoro svolto in particolare sul fronte dell’alluvione e della messa in sicurezza del territorio: “Restano ancora diverse criticità da affrontare, soprattutto legate alle vasche e alla prevenzione del rischio idrogeologico”. Cristina Stefanini, proveniente dalla frazione di Filetto, ha ribadito il proprio sostegno al percorso amministrativo in corso, sottolineando che molto è stato fatto ma che altrettanto resta da realizzare. Anche Nicola Regine ha condiviso una posizione simile, evidenziando la necessità di portare a termine i progetti già avviati. Simonetta Romagnoli ha spiegato di essersi candidata perché il partito rappresenta i suoi valori e ha ribadito la disponibilità a un impegno di lungo periodo. Un’altra candidata Elena Tymchenko, mediatrice culturale, ha posto l’accento su temi come ordine, rispetto delle regole, integrazione e accessibilità dei servizi, sottolineando la necessità di difendere identità e valori della comunità locale. Terminano l’elenco anche altri candidati assenti alla presentazione, ma comunque inclusi: Martina Boezio, Sergio Ciarimboli, Giovanni D’Eboli, Sofia Maurli, Margherita Paparo e Riccardo Peroni.

Ecco la lista completa:

Argentati Adriano, 63 anni, autista macchine operatrici in pensione

Barcella Loredana, 50 anni, aiuto cuoco

Boccoli Gianfranco, 71 anni, direttore di chirurgia in pensione/consulente Inrca

Boezio Martina, 24 anni, universitaria

Bouanani Said, 56 anni, libero professionista

Campagnolo Elena, 42 anni, avvocato

Carbini Luigi, 43 anni, impiegato data analyst

Carletti Andrea, 62 anni, direttore di banca in pensione

Ceccacci Michael, 22 anni, universitario, Facoltà di Medicina

Ciarimboli Sergio, 53 anni, dipendente azienda municipalizzata

Conti Simone, 25 anni, imprenditore agricolo

D’Eboli Giovanni, 52 anni, tecnico specializzato

Mariotti Simona, 53 anni, impiegata

Maurli Sofia, 19 anni, studentessa

Paparo Margherita, 46 anni, disoccupata

Peroni Riccardo, 19 anni, universitario Facoltà di Scienze Politiche Relazioni internazionali

Piersimoni Claudio, 72 anni, medico ospedaliero in pensione

Regine Nicola, 72 anni, ingegnere

Romagnoli Simonetta, 66 anni, istruttore amministrativo contabile in pensione

Russi Giammarco, 22 anni, universitario, Facoltà di Giurisprudenza

Santarelli Luca, 54 anni, infermiere

Sartini Giorgio, 71 anni, tecnico della prevenzione in pensione

Stefanini Cristina, 54 anni, commerciante

Tymchenko Elena, 58 anni, mediatore-interprete

Una lista che si presenta come una squadra eterogenea e orientata alla continuità amministrativa, pronta a portare avanti i progetti già avviati e affrontare le sfide ancora aperte per la città. A chiudere l’incontro è stato il sindaco uscente e candidato, che ha ringraziato la Lega per il contributo alla coalizione e tutti i candidati per l’impegno. Ha inoltre sottolineato il valore del gruppo, caratterizzato da un’età media tra le più basse rispetto agli altri gruppi, invitando i candidati più giovani a lavorare in squadra e a confrontarsi con chi ha più esperienza. Olivetti ha anche affrontato il tema delle provocazioni e degli attacchi sui social emersi nei giorni precedenti, in particolare nei confronti di Elena Campagnolo, esprimendo l’invito a non rispondere a tali polemiche, definendole inutili e senza fine: “Chi attacca perde”, ha dichiarato, invitando i candidati di non prenderle in considerazione e a proseguire il lavoro con determinazione.