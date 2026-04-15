Val Mivola protagonista in Costa Azzurra Occasione di promozione per il brand del nostro territorio

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Il Brand turistico VAL MIVOLA, composto dai comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra De’ Conti, Trecastelli, è stato uno dei protagonisti dell’importante evento organizzato dalla Chambre de Commerce Italienne Nice, Sophia Antipolis, Cote d’Azur,

che si è svolto mercoledì 8 aprile all’Hotel Negresco, a Nizza per la presentazione della guida Visitez l’Italie», che ha visto il coinvolgimento di numerose istituzioni italiane e francesi a conferma della rilevanza strategica dell’incontro nel rafforzamento della cooperazione internazionale nel settore.

L’evento ha registrato inoltre un’ampia partecipazione di operatori qualificati, tra cui numerosi giornalisti, tour operator e agenzie di viaggio, contribuendo a creare un contesto dinamico di confronto, networking e condivisione di opportunità per lo sviluppo e la valorizzazione dei flussi turistici.

A rappresentare la VAL MIVOLA erano presenti il Sindaco di Ostra Vetere Massimo Corinaldesi e Assessore alla Promozione Turistica dell’Unione, e la dott.ssa Lara Massi, responsabile dell’ufficio di promozione turistica dell’Unione Le Terre della Marca Senone.Inizio modulo

L’articolato programma di azioni di promozione turistica, avviato dal 2022 dall’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, inizia a restituire risultati concreti e misurabili. Attraverso una strategia integrata, orientata al posizionamento del territorio nei mercati nazionali e internazionali e al rafforzamento delle relazioni con operatori e stakeholder del settore, si stanno consolidando segnali positivi in termini di visibilità e attrattività.

I dati contenuti nel report sul turismo mettendo a confronto 2024/2025 evidenziano infatti un trend di crescita dei flussi, confermando l’efficacia delle iniziative intraprese e aprendo a nuove prospettive di sviluppo per il sistema turistico dei 9 comuni.

Complessivamente, nel 2025 la Val Mivola ha accolto 255.280 turisti, tra italiani e stranieri, contro i 254.052 nel 2024, che hanno generato 1.153.384 presenze sul territorio (nel 2024 1.118.154 – Fonte Osservatorio Regione Marche).

L’Assessore alla Promozione Turistica Massimo Corinaldesi esprime grande soddisfazione per i risultati registrati nei nove comuni della Val Mivola, che confermano un trend positivo sia in termini di arrivi sia di presenze turistiche. Il confronto tra la stagione 2024 e quella 2025 evidenzia dati incoraggianti, con una crescita significativa della componente internazionale, che ha contribuito anche ad allungare la durata media dei soggiorni sul territorio.

Il dato più rilevante tra i turisti italiani riguarda il numero complessivo dei pernottamenti, in sensibile crescita rispetto all’anno precedente. Un segnale importante che testimonia l’attrattività sempre più consolidata della Val Mivola e l’efficacia delle strategie di promozione e valorizzazione messe in campo.

“Questi risultati – dichiara l’Assessore – rappresentano un riconoscimento concreto del lavoro svolto e ci spingono a proseguire con determinazione lungo il percorso intrapreso, puntando su qualità dell’offerta, accoglienza e promozione integrata del territorio”.

Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone

Ufficio di Promozione Turistica