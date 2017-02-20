Consegnati gli attestati ai 5 lavoratori che hanno completato il corso per la formazione al lavoro in edilizia per persone vulnerabili Formazione nell’ambito del progetto SOLEIL Marche. Inclusione e lavoro

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Prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo dei cittadini di Paesi terzi, promuovendo percorsi di inserimento socio-lavorativo per vittime e persone vulnerabili a rischio di sfruttamento.

Ecco l’obiettivo del progetto SOLEIL Marche per il quale è stato organizzato nella sede di Piediripa dell’azienda Big Mat il primo laboratorio professionalizzante dedicato alla formazione per la qualifica di muratore/manovale. Il progetto SOLEIL Marche vede come capofila la Regione Marche e On the Road alla guida di un partenariato composto da 11 enti attivi su tutto il territorio regionale. Il corso nato dal protocollo d’intesa sottoscritto tra Edilart Marche – Comitato Paritetico Scuola Edile e la Coop. On the Road, da anni impegnata nell’inclusione lavorativa di persone che hanno vissuto situazioni di tratta, sfruttamento ed esclusione sociale, ha formato 5 lavoratori che hanno completato il corso e conseguito l’attestato del percorso professionalizzante di 80 ore che consentirà loro di poter trovare fin da subito un impiego in edilizia.

“Il ruolo di Edilart Marche – ha detto Filomena Palumbo, Vicepresidente di Edilart Marche che ha consegnato gli attestati – è di formare personale dando loro competenze di base ma spendibili per essere assunti nelle aziende del settore edile iscritte alla Cedam che sono costantemente alla ricerca di manovalanza nei cantieri del sisma ma non solo. Per questo comunicheremo subito alle aziende i nominativi di questi “diplomati” che potranno trovare un’occupazione. Edilart ha messo a disposizione docenti, programmi e strutture per far sì che il corso fosse gratuito e, a questo, ne seguiranno altri in altri territori”. “Questo prima corso al quale ne seguiranno altri – ha aggiunto Alessandro Migliore che cura il coordinamento di Edilart Marche – è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione di BigMat a Piediripa che, per la Scuola di Formazione Edile Artigiana, è una vera sede operativa di riferimento per le attività con imprese e lavoratori come stabilito nell’accordo sottoscritto con il CEO Riccardo Sbaffi”.

On the Road ha contribuito con materiali, tutor per l’inserimento lavorativo, mediatori linguistico-culturali e indennità di frequenza. “Per noi – ha detto Stefania Torquati Presidente della Coop On the Road – è un giorno particolarmente felice perché abbiamo contribuito alla formazione di queste persone facilitandone i percorsi di inserimento lavorativo e quindi di autonomia e cittadinanza. Per loro è un importante riscatto sociale provenendo da situazioni di negazione di diritti che sono alla base del rispetto della dignità umana”.