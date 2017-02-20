Maredè finalista a Musicultura Il cantautore di Senigallia in gara con “Stupido cuore”

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Maredè tra i finalisti di Musicultura 2026: il cantautore di Senigallia in gara con “Stupido cuore” si esibirà nella prima delle due serata finali. Ospite Raphael Gualazzi.



Maredè, al secolo Luigi Bevilacqua, cantautore originario di Senigallia, è tra i 16 finalisti di Musicultura 2026, il prestigioso concorso dedicato alla canzone popolare e d’autore che da trentasette anni sostiene e promuove la creatività musicale emergente italiana.

L’esibizione di Maredè è programmata nella prima delle due serate finali – giovedì 23 aprile – in diretta su RaiRadio1. I finalisti saranno presentati in anteprima nazionale a Recanati il 23 e 24 aprile, con due concerti al Teatro Persiani (ore 21), trasmessi su Rai Radio1 e in streaming su Rainews.it e sui canali social del festival. Le serate saranno condotte da John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

«Sono innamorato delle canzoni di queste ragazze e di questi ragazzi», commenta il direttore artistico Ezio Nannipieri. «Siamo di fronte a giovani artisti che meritano un grazie per il talento e la determinazione con cui raccontano e si raccontano».

Ospite speciale delle due serate sarà Raphael Gualazzi, pianista e compositore tra i più raffinati della scena italiana. Oltre a Maredè, tra i sedici progetti selezionati figurano altri due artisti marchigiani: la band XGIOVE di Porto Sant’Elpidio e Mazzoli (Pietro Cardoni) di Pesaro.

Maredè partecipa al concorso con il brano “Stupido cuore”, in uscita il 24 aprile, che racconta una tensione intima e generazionale tra razionalità ed emotività, tra il bisogno di controllo e la difficoltà di gestire ciò che si prova. «Musicultura per me è stato il primo vero momento di confronto con “l’altro”», racconta l’artista. «Sono passato da scrivere solo nei diari a condividere le mie canzoni. Per tre anni ho ricevuto dei “no”: è stato duro, ma mi ha costretto a rimettermi in discussione. Oggi essere tra i finalisti è un grande

Il 15 maggio è prevista l’uscita del nuovo progetto discografico di Maredè: un EP dalle sonorità indie pop, lo-fi e R&B, realizzato in collaborazione con il produttore Fabio Grande. «A forza di scrivere canzoni ho capito che la musica è il mio modo per dare forma a quello che tengo dentro», racconta. «È uno spazio in cui tutto si allinea».

L’estate 2026 vedrà Maredè impegnato in una serie di concerti, sia nelle Marche sia in altre città italiane. Le date saranno annunciate nelle prossime settimane.

BIOGRAFIA

Maredè è un cantautore di 26 anni, originario di Senigallia. Il suo nome d’arte – che in un’antica filastrocca significa “chiocciola” – richiama il mare della sua città natale e l’idea di un ritorno, di una voce che si avvolge su sé stessa per poi riaffiorare. Negli ultimi anni ha iniziato a portare il suo progetto sui palchi, esibendosi in contesti rilevanti come l’Auditorium Parco della Musica di Roma e il Castello Sforzesco di Milano. Nel 2023 ha aperto il concerto di Pino D’Angiò, mentre nel 2024 quello di Nada al Rotondo Music Festival, consolidando progressivamente la sua dimensione live. Dopo un periodo di scrittura e ricerca sonora, è pronto a pubblicare il suo primo EP, che segna una nuova fase del suo percorso artistico. Il suo sound mescola una profonda anima cantautorale con un mondo lo-fi e R&B, sospeso tra malinconia e leggerezza. Le influenze spaziano da Frank Ocean a Erykah Badu, da Amy Winehouse a Lana del Rey, ma la cifra di Maredè resta personale: una scrittura intima e visiva che racconta la fragilità e la disillusione della Gen-Z, trasformando l’intimità in una forma di resistenza.