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Le Marche si raccontano al Nord Europa

Viaggio nella nostra regione per una delegazione proveniente da Svezia e Danimarca

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Cronaca
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Claudio Piersimoni candidato consigliere - Lega - Elezioni comunali Senigallia 2026
Delegazione scandinava nelle Marche

Le Marche si raccontano al pubblico internazionale attraverso lo sguardo di chi trasforma le esperienze in narrazione. Regione Marche e ATIM, Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, hanno accolto una delegazione di dieci operatori della comunicazione (giornalisti, blogger, influencer) provenienti da Svezia e Danimarca, protagonisti di un educational tour alla scoperta delle eccellenze regionali.

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Redazione Senigallia Notizie
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Pubblicato Lunedì 27 aprile, 2026 
alle ore 3:00
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