Le Marche si raccontano al Nord Europa Viaggio nella nostra regione per una delegazione proveniente da Svezia e Danimarca

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Le Marche si raccontano al pubblico internazionale attraverso lo sguardo di chi trasforma le esperienze in narrazione. Regione Marche e ATIM, Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, hanno accolto una delegazione di dieci operatori della comunicazione (giornalisti, blogger, influencer) provenienti da Svezia e Danimarca, protagonisti di un educational tour alla scoperta delle eccellenze regionali.