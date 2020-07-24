Trenta studenti del corso triennale di Scienze politiche, economiche e del Governo dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino in visita al Consiglio regionale delle Marche A professori e studenti è stata consegnata la pubblicazione “Conoscere il Consiglio”

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Trenta studenti del corso triennale di Scienze politiche, economiche e del Governo dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino in visita al Consiglio regionale delle Marche.

Accompagnati dai professori Fabio Bordignon, Luigino Ceccarini e Arianna Giovannini, hanno assistito all’avvio dei lavori della seduta assembleare per poi incontrare nella Sala Agricoltura il Vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Rossi. “E’ un immenso piacere accogliervi in questa sede – ha detto Rossi – e sapere che vi è un dialogo aperto tra istituzione regionale e Università”. “Avere una adeguata formazione giuridica – ha poi aggiunto Rossi, anche lui iscritto alla facoltà di scienze politiche di Uniurb – è fondamentale per affrontare le sfide della politica e del governo delle istituzioni”.

Il Vicepresidente Rossi ha richiamato la necessità di “conoscere e far conoscere il ruolo delle Regioni, centro democratico con funzione legislativa più prossimo ai cittadini”. Un vero e proprio invito alla formazione e alla partecipazione politica quello lanciato dal Vicepresidente Rossi ai giovani studenti, “avendo il coraggio e il desiderio di essere protagonisti del cambiamento”.

Proposta concreta che Rossi ha formulato in sede di Ufficio di Presidenza promuovendo l’avvio di stage formativi e stage in Consiglio regionale.

Al tavolo dell’incontro sono intervenuti anche i docenti accompagnatori ricordando i riscontri positivi in termini di consulenze e testimonianze ottenuti dalla “summer school” universitaria. Incontro che si è chiuso con l’intervento della Dirigente del Servizio affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari Elisa Moroni.

A professori e studenti è stata consegnata la pubblicazione “Conoscere il Consiglio” con lo Statuto della Regione e tutte le informazioni riguardanti la XII legislatura regionale. A margine dei lavori del Consiglio regionale la delegazione di studenti dell’Università di Urbino sono stati accolti e salutati anche dai consiglieri Nicolò Pierini, Marta Ruggeri, Massimo Seri e Micaela Vitri.