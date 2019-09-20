Non sono qui a perdere tempo e farti perdere tempo Battisti (M5S): "Conosco la mia città e tutti i suoi problemi. E li voglio affrontare uno ad uno insieme a te! Ecco le mie proposte"

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Il 24 e 25 maggio 2026 a Senigallia si vota per il Sindaco e per il Consiglio Comunale. E’ una occasione unica e irripetibile per te, la tua famiglia, i tuoi amici.

Sanità, Casa, Lavoro, Sicurezza del Misa, Istruzione, Verde, Parcheggi di scambio con Trasporto Pubblico annesso: parole chiave per rivoluzionare una città in 5/10 anni! Parole dette da una persona che sa bene cosa fare.

Ti ho chiesto se vuoi cambiare la tua vita in meglio, perché decidere da chi farsi amministrare cambia la vita delle persone.

Ecco le mie proposte:

SE MUORE L’OSPEDALE MUORE ANCHE SENIGALLIA

Sono 20 anni che mi occupo di difendere l’Ospedale di Senigallia. I lavoratori (Oss, Infermieri, medici, personale delle pulizie) sono tutti professionisti eccellenti che danno sempre il massimo. E noi dobbiamo metterli nelle condizioni di lavorare con serenità.

L’Ospedale sta andando allo sfacelo. Non abbiamo neanche un Primario del PS. Non abbiamo la Tac al PS. Manca il personale e vengono chiamati i gettonisti delle cooperative.

Questo significa una costante perdita di turisti anziani e/o malati, perdita di posti di lavoro e, per te, rischio di venire curato a decine o centinaia di chilometri da casa tua. Da solo. O fare la fine del povero Franco. Sdraiato a terra al Pronto Soccorso in mancanza di barelle, di cui ho avuto l’onore di raccontare la storia.

Il giorno dopo che sarò eletto: Creazione di un Comitato di Salute Pubblica che coinvolga tutti i cittadini, associazioni, operatori sanitari, aperto all’ascolto di tutti, per conoscere ogni criticità del nostro Ospedale e far sentire la nostra voce in Regione come se fossimo una persona sola. La Sanità non ha colore politico!

In tutte le Marche stanno costruendo e inaugurando Case e Ospedali di Comunità tranne che a Senigallia. Chiederemo conto ogni giorno alla Regione e ai dirigenti strapagati quello che fanno per noi! Dobbiamo promuovere una medicina di prossimità (tele-medicina, infermieri di quartiere h24), Nessuno deve essere lasciato solo!

E renderò le risposte pubbliche! Nessuno si potrà più nascondere! E se ci sarà bisogno andrò tutti i giorni in Regione per difendere i nostri diritti!

Il Comune diventerà la Casa di Vetro! Dovete sapere tutto!

LA CASA COME DIRITTO FONDAMENTALE

Senigallia si sta spopolando. Con Olivetti sono state costruite solo case da 4-5mila euro al mese per ricchi. Sapete invece quante cose può fare un Comune per voi, i vostri figli e nipoti?

– Case Popolari: Il Comune progetta e trova gli spazi e l’Erap mette i fondi.

– Edilizia residenziale agevolata/convenzionata: Il Comune interviene per ridurre i costi di accesso alla casa.

– Social housing: Una via intermedia tra pubblico e privato. Rivolto a fasce medie.

– Cohousing e abitare collaborativo. Proporrò: Spazi condivisi (cucine, giardini, servizi). Comunità intenzionali (anziani, giovani, famiglie). Spesso inseriti in progetti sociali o di rigenerazione urbana.

– Politiche per l’affitto. Agiremo sul mercato degli affitti con A) Contributi all’affitto. B) Agenzie per la casa (mediazione tra domanda/offerta). C) Incentivi per canoni concordati

LAVORO COME FONTE DI REDDITO E DIGNITA’

Un Comune può aumentare l’occupazione se:

1. Pianifica (non improvvisa) e attrae le aziende con sgravi fiscali e politiche di assunzione.

2. Fa in modo che i lavoratori delle Aziende e delle Cooperative che hanno commesse con il Comune abbiano il salario minimo garantito a 9 euro l’ora per incentivare i giovani a rimanere a Senigallia.

3. Attrae imprese (meno burocrazia, più servizi, utilizzo siti dismessi)

4. Investe su turismo di qualità, non solo di quantità

5. Sviluppa servizi e lavoro digitale (Senigallia città dello Smart Working)

6. Punta sui nostri giovani che hanno idee e vogliono fare impresa. Basta comprare pacchetti turistici da centinaia di migliaia di euro. Il Summer Jamboree e l’X Masters sono idee venute dai nostri ragazzi. Indire subito Concorso di idee e realizzazione dei primi 3 progetti vincenti. E più soldi alle idee per destagionalizzare! Così si dà lavoro ai Senigalliesi!

SICUREZZA DEL MISA E PONTE A BRUGOLA

Prima niente, ora solo una in 5 anni e mezzo. Mancano almeno altre 6 vasche per sentirci abbastanza tranquilli.

Metteremo 3 esperti che seguiranno le pratiche in Regione e ci diranno a che punto sono i lavori. Non faremo sconti a nessuno. Se i lavori rallenteranno o si fermeranno, diremo nome e cognome di chi ostacola la creazione delle vasche.

Sul Ponte ex Garibaldi, faremo tutto il contrario di Olivetti, che come sempre si è chinato ai voleri dei suoi ‘padroni politici’, cercando di farci ‘digerire’ un Ponte che avrebbe distrutto l’immagine della città. Faremo partire immediatamente uno studio di fattibilità per un ponte diverso, meno impattante e ugualmente sicuro, che dia immediato respiro ad una zona ormai congestionata dal traffico e dallo smog. I soldi ci sono, le capacità finora no.

RIVOLUZIONE SENIGALLIA – LA CITTA’ IN 15 MINUTI

L’idea della “città in 15 minuti” è dell’urbanista di fama mondiale Carlos Moreno.

Ogni persona potrà raggiungere tutto ciò che serve per la vita quotidiana in massimo 15 minuti a piedi o in bici o tramite il trasporto elettrico.

– Lavoro, scuole, negozi, medico, spazi verdi, tempo libero e un Comune totalmente digitalizzato. In 5-10 anni questa sarà la normalità per Senigallia.

NUOVI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’

Senigallia ha assolutamente bisogno di:

– Una nuova Piscina Comunale

– Una uscita della Complanare alla fine di via Capanna

– Un Palazzetto dello Sport da collocare nella parte sud della città

– Un nuovo Parco pubblico e la messa a dimora del maggior numero di alberi in tutta la città, per mitigare il caldo afoso (naturalmente essenze arboree che siano compatibili con il tessuto urbano senza essere invasivi).

I TUOI PROBLEMI SONO I MIEI

Io ho un lavoro precario a partita iva, una sorella portatrice di handicap invalida al cento per cento. Faccio il caregiver e so quanto è duro e complicato. So cosa significa faticare per arrivare alla fine del mese, abitare in una città dove i prezzi delle case sono proibitivi, non avere spazi adeguati per malati di Alzheimer (mia madre lo era) e per i portatori di handicap. So cosa significa non potersi curare dignitosamente nel proprio Ospedale (sono stato io che ho raccontato la storia di Franco, costretto a sdraiarsi al Pronto Soccorso di Senigallia perché mancavano le barelle).

Conosco la mia città e conosco tutti i suoi problemi.E li voglio affrontare uno ad uno insieme a te!

SE VUOI VEDERE QUELLO CHE GIORNALMENTE FACCIO PER SENIGALLIA CLICCA QUI:

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