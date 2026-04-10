Ha preso il via dal Foro Annonario la stagione 2026 di Agoghé Cycling Team, nuova realtà ciclistica cittadina che schiera 19 cicloamatori C'è una nuova realtà sportiva a Senigallia

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Ha preso il via dal Foro Annonario la stagione 2026 di Agoghé Cycling Team, nuova realtà ciclistica cittadina che schiera 19 cicloamatori. Un gruppo compatto che si prepara ad affrontare un calendario ricco di appuntamenti su strada e cicloturistici.

Tra gli obiettivi stagionali figurano alcune tra le manifestazioni più partecipate del circuito amatoriale: la Granfondo Michele Scarponi, la Randonnée del Catria, la Sportful di Feltre e la 5Mila Marche, oltre a diverse uscite gravel e mountain bike.

Il progetto nasce all’interno di Agoghé, realtà guidata da Silvia Bastianelli e già consolidata nel territorio senigalliese per la promozione di sport, benessere e corretti stili di vita. Partita dal fitness, l’associazione ha ampliato negli ultimi anni le proprie attività includendo ciclismo, podismo e hyrox, intercettando un pubblico sempre più ampio.

Con il Cycling Team si apre ora una nuova fase, orientata alla partecipazione attiva agli eventi e al rafforzamento dello spirito di squadra, mantenendo al centro i valori della condivisione e dell’attività sportiva.

Un avvio di stagione che segna dunque un passo importante per il movimento sportivo locale.

Agoghe’ desidera infine ringraziare gli sponsor che sostengono il progetto: Cuore di Velluto, Farmacia Pasquini, Pizzeria Gustò, TMS Impianti, Marchini Gomme, Avis Senigallia e Tecno Elettrica.

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