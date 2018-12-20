UNIVPM e prof. Brocchini cercano volontari per discutere a Senigallia di eventi alluvionali I gruppi tematici, anche su protezione del territorio, si terranno il 19 maggio 2026 nella sala attrezzata della Biblioteca Antonelliana

L’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), nella figura del professor Maurizio Brocchini, professore ordinario di Idraulica e Meccanica dei Fluidi presso il dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA), sta cercando volontari tra la popolazione locale per la creazione di alcuni gruppi di discussione sulle tematiche degli eventi alluvionali e sulla protezione del territorio e delle comunità da eventi meteorologici estremi.

I gruppi di discussione sono inseriti nell’ambito del Progetto Europeo “ECOC2S: Servizi ecosistemici per migliorare la resilienza delle regioni costiere e delle comunità ai rischi di inondazione dal bacino idrografico al mare” (Rif.: Water4All/0002/2023; https://www.water4all-partnership.eu/project/ecoc2s), coordinato dalla Prof.ssa María Bermúdez (Università di Granada, Spagna), dal Prof. Maurizio Brocchini (Università Politecnica delle Marche, Italia) e dal Prof. Rui Gaspar (Università Lusófona, Portogallo).

La discussione sarà incentrata su esperienze e opinioni della popolazione locale in merito alla percezione del rischio di alluvione e dei servizi ambientali di protezione da tale rischio. Lo scopo della discussione è saggiare la percezione della popolazione nei confronti del rischio idrogeologico, nonché comprendere, sostenere e migliorare le modalità di salvaguardia e preparazione delle comunità locali nei confronti di alluvioni estreme. Il contributo della popolazione sarà estremamente prezioso per lo sviluppo di migliori strategie di protezione volte a ridurre gli effetti negativi delle inondazioni, le quali potranno potenzialmente essere applicate a contesti territoriali diversi in Italia e in Europa.

La discussione sarà condotta e moderata in lingua italiana dal gruppo di ricerca di UNIVPM. I dati raccolti saranno completamente anonimi e trattati in maniera riservata a soli fini scientifici.

I gruppi di discussione, della durata di circa 60-90 minuti, si terranno il giorno 19 maggio 2026 nella sala attrezzata della Biblioteca Antonelliana di Senigallia, in orario da concordare con i partecipanti. La partecipazione, limitata a sedici (16) posti, è volontaria. I requisiti minimi per la partecipazione sono 1) essere maggiorenni, e 2) risiedere abitualmente a Senigallia (frazioni incluse) e dintorni.

Chiunque sia interessato a partecipare può manifestare il proprio interesse e fornire le proprie informazioni di contatto compilando il questionario disponibile al QR code allegato, oppure al seguente link:

https://forms.gle/etGrRsPjSDjRxKH97

Le candidature saranno sottoposte a un processo di selezione, al termine del quale i candidati selezionati verranno ricontattati dal gruppo di ricerca di UNIVPM. Coloro che parteciperanno ai gruppi di discussione riceveranno un buono Amazon del valore di 30€ come ringraziamento.

Per qualsiasi richiesta di informazione vi invitiamo a contattarci all’indirizzo ecoc2s@sm.univpm.it.

Grazie a nome del progetto ECOC2S e del gruppo di ricerca dell’Università Politecnica delle Marche.

dal Prof. Maurizio Brocchini