Anna Paola Fabri: “Per i diritti di tutti” "Ho scelto di impegnarmi nella coalizione che sostiene Dario Romano, da indipendente, nella lista del Partito Democratico"

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Sono Anna Paola Fabri, nata e cresciuta in questa città vivace e accogliente.

Sono entrata in quella età in cui viene spontaneo rendersi conto di quanta ricchezza umana abbia ricevuto dalle tante esperienze vissute: l’associazionismo ecclesiale, la stagione pionieristica del lavoro da cooperatrice sociale che ancora mi accompagna, la crescita culturale offerta dalle tante realtà del territorio, la bellezza delle relazioni e degli incontri, il privilegio e la responsabilità di vivere in un ambiente sano, aperto sul mare, protetto dalle colline e dalle campagne più belle d’Italia…

Sono una persona molto fortunata perché ho potuto guardare alle istituzioni politiche e amministrative attraverso l’impegno di grandi maestri che ho ammirato per le loro idee e la loro coerenza insieme a tanti amici e amiche con cui sono cresciuta e che prima di me hanno avuto il coraggio di spendersi nella politica locale.

Devo molto a tutti.

Ed è per questo che ho scelto di impegnarmi nella coalizione che sostiene Dario Romano, da indipendente, nella lista del Partito Democratico di cui apprezzo il grande sforzo di rinnovamento.

La nostra sarà un’esperienza politico – amministrativa che vuole connotarsi come una sorta di resistenza moderna di fronte a quanto ci inquieta, mette a rischio troppi diritti ed emargina chi resta indietro. Una coalizione aperta al nuovo che chiede di essere accolto, approfondito e governato nel migliore dei modi, con creatività e responsabilità.

Certo lo sguardo sarà rivolto con più determinazione verso le persone fragili, la sostenibilità ambientale, la cultura diffusa e la partecipazione della società civile.

La politica è una scienza e un’arte insieme: ispirata dalla Costituzione Italiana e affidata ai suoi cittadini. Un programma di valori e di umanità.

da Anna Paola Fabri