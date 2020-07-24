Goldengas con Virtus Siena o Cecina Biancorossi attendono di conoscere l'avversaria

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Una sola giornata alla fine della serie B Interregionale con Goldengas Senigallia e Pallacanestro Jesi già certe dei play-off e di incrociare formazioni toscane dalla grande tradizione nella post season.



Quest’anno infatti il girone D, dove ci sono le Marche, a differenza di quanto avveniva in passato, nei play-off per la B Nazionale incrocia quello più a nord, il C, dove ci sono Toscana, Liguria, Piemonte.

Un girone dominato proprio dalle toscane, che affronteranno le nostre, già pressoché certe del piazzamento.

Jesi infatti è matematicamente sicura di arrivare settima: non può migliorare la sua posizione ma non può nemmeno peggiorarla.

Senigallia invece, è praticamente certa, anche se non matematicamente, di arrivare quinta: potrebbe scivolare al sesto posto, ma solo nel caso di un successo del Bisceglie e di un ko della stessa Goldengas in casa col Canosa: quantomeno improbabile visto che Canosa è già retrocesso, ha visto partire i suoi giocatori migliori e sta terminando il torneo con il roster all’osso che nelle ultime gare ha subito sconfitte tra i 38 e i 60 punti.

Dunque, Jesi sicuramente settima e Goldengas praticamente quinta.

Da regolamento, nei play-off promozione, dal 3 maggio, giocheranno rispettivamente contro la seconda e la quarta del girone C, al meglio delle tre gare e con la bella fuori casa.

Anche nel girone C manca una sola partita ma qualche certezza c’è già: la Goldengas Senigallia giocherà sicuramente con una tra Virtus Siena e Cecina.

Al momento la Virtus Siena è davanti e se l’ultima giornata confermerà questo scenario, giocherà contro la Goldengas che altrimenti, sempre con la bella fuori, incontrebbe Cecina.

Capitolo Jesi: da settima, incrocierà, ancora con eventuale bella fuori la seconda del girone C, che al momento è niente meno che la gloriosa Mens Sana Siena pluriscudettata.

Attenzione però, perché l’ultima giornata potrebbe ribaltare tutto: la Mens Sana infatti può ancora arrivare prima ai danni di Lucca, ma pure terza a vantaggio del Costone Siena.

Riassumendo dunque: la Goldengas, da quinta, avrà di fronte sicuramente una tra Virtus Siena e Cecina e al momento sarebbe la Virtus Siena; Jesi, sicura settima, una tra Lucca, Mens Sana Siena e Costone Siena: al momento, giocherebbe con la Mens Sana.

Incroci indubbiamente prestigiosi: se la Mens Sana ha vissuto nella gloria (6 scudetti) anche le altre non scherzano: la Virtus Siena ha 76 anni di storia e ha disputato per anni la vecchia B1 grazie pure a un settore giovanile tra i migliori in Italia, Costone Siena, Cecina e Lucca hanno decenni di categoria alle spalle.