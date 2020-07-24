Fabiana Faiella è la nuova segretaria regionale di Anaao Assomed Marche
"L’obiettivo è garantire massima vicinanza ai colleghi con la presenza nei luoghi di lavoro"
168 Letture0 commenti
Fabiana Faiella, Dirigente Medico U.O.C. Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche Ascoli Piceno è stata designata a Segretario Regionale di Anaao Assomed Marche, Sindacato di Medici e Dirigenti Sanitari.
Succede a Daniele Fumelli che resterà nella segreteria in qualità di vicesegretario e per la prima volta il sindacato regionale avrà una donna alla guida.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!