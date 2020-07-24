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Fabiana Faiella è la nuova segretaria regionale di Anaao Assomed Marche

"L’obiettivo è garantire massima vicinanza ai colleghi con la presenza nei luoghi di lavoro"

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Dario Romano candidato sindaco - Elezioni comunali Senigallia 2026
Fabiana Faiella

Fabiana Faiella, Dirigente Medico U.O.C. Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche Ascoli Piceno è stata designata a Segretario Regionale di Anaao Assomed Marche, Sindacato di Medici e Dirigenti Sanitari.

Succede a Daniele Fumelli che resterà nella segreteria in qualità di vicesegretario e per la prima volta il sindacato regionale avrà una donna alla guida.

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Redazione Senigallia Notizie
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Pubblicato Domenica 19 aprile, 2026 
alle ore 3:30
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