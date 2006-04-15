RDS Summer Festival 2026, ecco le date: ma Senigallia non c’è più Confermate Rimini, Monopoli e la Sardegna, novità Genova e niente Spiaggia di Velluto dove si era sempre tenuto tranne la 1° edizione

Pubblicato il programma dell’RDS Festival 2026, il festival a ingresso gratuito che negli anni scorsi aveva portato migliaia di giovani in piazza Garibaldi a Senigallia.



Ma quest’anno, Senigallia non c’è: nelle date ufficializzate infatti si parla, per la prima volta, di Genova (14 giugno), di ritorno a Rimini (19-20 giugno) quando andrà assieme alla Notte Rosa, di Monopoli (27 giugno) e di Iglesias, col finale il 4 luglio.

Lo scorso anno si era tenuto a Senigallia il 27 e 28 giugno, con tra gli altri Alessandra Amoroso, Capo Plaza, Baby K.

A Senigallia si era svolto praticamente fin dall’inizio, visto che la prima edizione è del 2022 e già nel 2023 la nostra città era nel programma, così come nel 2024 e 2025.

Di fatto nel programma 2026 Genova sostituisce Senigallia visto che le date di Rimini e Monopoli sono confermate e la Sardegna, presente lo scorso anno con Olbia, quest’anno è nel programma con Iglesias.