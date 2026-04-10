CISL Marche: “Solidarietà ai giornalisti in sciopero giovedì 16 aprile”
"A fianco di chi chiede lavoro dignitoso, tutele, giusta retribuzione"
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La CISL Marche esprime solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti in sciopero il 16 aprile per il rinnovo del contratto nazionale, fermo da anni, e sostiene la mobilitazione promossa anche nelle Marche, con il presidio davanti alla Prefettura di Ancona.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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