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CISL Marche: “Solidarietà ai giornalisti in sciopero giovedì 16 aprile”

"A fianco di chi chiede lavoro dignitoso, tutele, giusta retribuzione"

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Marche Notizie - Marchenotizie.info
sciopero, mobilitazione, protesta

La CISL Marche esprime solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti in sciopero il 16 aprile per il rinnovo del contratto nazionale, fermo da anni, e sostiene la mobilitazione promossa anche nelle Marche, con il presidio davanti alla Prefettura di Ancona.

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Cisl Marche
Cisl Marche
Pubblicato Mercoledì 15 aprile, 2026 
alle ore 19:00
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